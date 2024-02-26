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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

26 февраля 2024, 12:24
Фото: Город55

В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

Транспорт следовал по маршруту №9 («ул. Котельникова» — «ул. 3-й Разъезд»), мужчине стало плохо в районе остановки «Цирк».

Об инциденте сообщили очевидцы, фотография с места происшествия появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Омичи рассказали, что в районе улицы Серова умер водитель трамвая. На снимке, который сделал один из пассажиров, из окна транспортного средства видно скорую помощь и реанимацию.

Подробностями произошедшего поделились в омской мэрии. Трамвай, которым управлял 36-летний мужчина, двигался по маршруту №9 («ул. Котельникова — ул. 3-й Разъезд»). В районе остановки «Цирк» водителю стало плохо и он решил остановиться. О состоянии омича узнали пассажиры и сразу вызвали скорую помощь.

К сожалению, мужчину спасти не удалось даже несмотря на усилия медиков, врачи констатировали его смерть. Сейчас причины неожиданной кончины водителя устанавливаются, по факту произошедшего началась проверка.

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