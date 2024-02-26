«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Об инциденте сообщили очевидцы, фотография с места происшествия появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Омичи рассказали, что в районе улицы Серова умер водитель трамвая. На снимке, который сделал один из пассажиров, из окна транспортного средства видно скорую помощь и реанимацию.
Подробностями произошедшего поделились в омской мэрии. Трамвай, которым управлял 36-летний мужчина, двигался по маршруту №9 («ул. Котельникова — ул. 3-й Разъезд»). В районе остановки «Цирк» водителю стало плохо и он решил остановиться. О состоянии омича узнали пассажиры и сразу вызвали скорую помощь.
К сожалению, мужчину спасти не удалось даже несмотря на усилия медиков, врачи констатировали его смерть. Сейчас причины неожиданной кончины водителя устанавливаются, по факту произошедшего началась проверка.