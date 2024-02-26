«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

Об инциденте сообщили очевидцы, фотография с места происшествия появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Омичи рассказали, что в районе улицы Серова умер водитель трамвая. На снимке, который сделал один из пассажиров, из окна транспортного средства видно скорую помощь и реанимацию.