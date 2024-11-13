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Драка

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Ноябрь
Внезапное потепление, драка лосей и закрытие паромных переправ. Омск сегодня
13 ноября, 14:17
В Омской области два лося подрались во время гона
13 ноября, 12:16
Октябрь
Эксклюзив. После жестокой драки между юными омичами возбудили уголовное дело
30 октября, 06:02
Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин
21 октября, 09:26
Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
21 октября, 02:50
Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»
18 октября, 04:49
Омич, попытавшийся закурить в автобусе, привлек внимание главы СКР Бастрыкина
6 октября, 13:00
Июль
Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой
За свое агрессивное поведение мужчине придется отвечать перед судом. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.
31 июля, 07:06
Конфликт на Ленина. В Омске ищут компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня
Участники конфликта попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Теперь их разыскивает полиция.
12 июля, 07:57
Июнь
Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области
3 июня, 08:37
Май
Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля
27 мая, 13:12
Апрель
Половодье в регионе, наказание чиновника за драку и «сюрпризы» погоды. Омск в субботу
20 апреля, 14:00
Март
Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили серьезную драку
Стычка произошла у ворот «ястребов», в результате в штрафные боксы отправились Ярослав Лихачев и Артемом Чмыхов.
21 марта, 11:19
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00
Февраль
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня
13 февраля, 14:13
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
12 февраля, 10:38
Обратились родители. Конфликт студентов омского колледжа закончился дракой
7 февраля, 10:56

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