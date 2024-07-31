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Июль
Град в День города, омич в сериале на ТНТ и суд из-за порнографии. Омск сегодня
31 июля, 14:15
Апрель
Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина
Сергей Звягин планирует привлечь игроков из МХЛ и ВХЛ на предсезонные сборы.
8 апреля, 09:50
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.
3 апреля, 08:24
Март
Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф
30 марта, 13:29
Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче
«Ястребы» отстают в раунде со счетом 2:3.
28 марта, 04:16
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
Нужно больше бросать: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Локомотиву»
«Ястребы» уступили ярославцам — 1:3. С таким же счетом омская команда проигрывает в серии.
22 марта, 19:33
Ждем хорошей игры: защитник «Авангарда» Чмыхов — о предстоящем матче с «Локомотивом»
В «Авангарде» не ждут от сегодняшнего матча обилия заброшенных шайб.
22 марта, 09:36
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
«Ястребы» лидируют в серии 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.
9 марта, 02:49
Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»
Две домашние игры остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ.
5 марта, 03:57
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00

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