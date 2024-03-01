Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»

Третью двадцатиминутку тольяттинцы начали с атак. Однако «Авангард» смог перехватить инициативу. На 44 минуте Михаил Гуляев отправил шайбу в ворота «Лады» — 5:1. Игра немного успокоилась. Омичей устраивала разница в счете. Ближе к середине периода хоккеист гостей Егор Бабенко отправился в штраф-бокс за толчок клюшкой. «Ястребы» расставились в зоне «Лады» и нанесли несколько бросков по воротам, но голкипера пробить не удалось. В конце основного времени «Авангард» впервые в мачте остался вчетвером, Семен Чистяков поехал отдыхать на 2 минуты за подножку. Омичи выстояли. Серьезная потасовка произошла между игроками команд. Сразу 8 хоккеистов удалили с площадки за грубость, но цифры на табло остались без изменений. Итоговый счет — 5:1. «Ястребы» повели в серии 1:0.