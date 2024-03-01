Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Сегодня, 1 марта, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены принимал тольяттинскую «Ладу» в первом матче плей-офф.
Борьба за шайбу началась с первых минут матча. Команды обменялись атаками, игра шла практически без остановок. Счет во встрече открыл «ястреб» Сергей Бойков на 9 минуте. Почти сразу Николай Прохоркин укрепил преимущество омичей — 2:0. Результативную передачу отдал Михаил Гуляев. «Авангарду» выпала возможность поиграть в большинстве, «Лада» получила командный штраф за нарушение численного состава. Тольяттинцам удалось отбиться. «Ястребы» в первом периоде смотрелись намного увереннее гостей.
В начале второго периода игрок «Лады» Егор Бабенко заработал удаление за подножку. «Ястребам» понадобилось 18 секунд, чтобы реализовать численное большинство. С передачи Владимира Ткачева и Дамира Шарипзянова шайбу забросил Рид Буше — 3:0. На 28 минуте ворота «Лады» поразил Иван Игумнов. Ассистентами атаки стали Илья Рейнгардт и Артем Чмыхов. Сразу же тольяттинцы ответили, Георгий Солянников «размочил» ворота Павла Хомченко — 4:1. В середине периода игрок «Лады» Трой Джозефс получил малый штраф за удар коленом. Гости смогли продержаться в обороне.
Третью двадцатиминутку тольяттинцы начали с атак. Однако «Авангард» смог перехватить инициативу. На 44 минуте Михаил Гуляев отправил шайбу в ворота «Лады» — 5:1. Игра немного успокоилась. Омичей устраивала разница в счете. Ближе к середине периода хоккеист гостей Егор Бабенко отправился в штраф-бокс за толчок клюшкой. «Ястребы» расставились в зоне «Лады» и нанесли несколько бросков по воротам, но голкипера пробить не удалось. В конце основного времени «Авангард» впервые в мачте остался вчетвером, Семен Чистяков поехал отдыхать на 2 минуты за подножку. Омичи выстояли. Серьезная потасовка произошла между игроками команд. Сразу 8 хоккеистов удалили с площадки за грубость, но цифры на табло остались без изменений. Итоговый счет — 5:1. «Ястребы» повели в серии 1:0.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут в воскресенье, 3 марта. Игра начнется в 16:30 по омскому времени.