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Главное управление ветеринарии

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Июль
В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей
19 июля, 11:06
Июнь
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
Апрель
Выяснилось, кто в Омске выбросил на контейнерную площадку трупы собак и кошек
12 апреля, 10:19
Март
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00

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