gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Медики

Выбрать дату
Ноябрь
Эксклюзив. «Мозги на дорогу улетели»: в Омске с балкона 18-этажки выпала женщина
15 ноября, 04:26
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей
4 ноября, 12:29
Октябрь
Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита
29 октября, 08:23
Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь
Медики МЧС №4 быстро нашли причину ухудшения состояния омичи и смогли устранить проблему, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.
11 октября, 13:39
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку
10 октября, 02:44
Омские врачи помогли пенсионеру с 95% поражением сонных артерий
6 октября, 08:21
Сентябрь
Угроза для здоровья или качественная помощь? Что говорят омичи о врачах-мигрантах
24 сентября, 06:45
В омских больницах работает свыше 100 медиков-мигрантов
23 сентября, 06:58
Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков
23 сентября, 05:48
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Август
Росстат: средняя зарплата омских медиков достигла 83 тысяч рублей
25 августа, 13:40
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Назначили неправильное лечение. Омичка погибла из-за врачебной ошибки
Врач отправила пациентку на томографию, которая была ей противопоказана. В итоге медицинская процедура обернулась смертью сельчанки.
5 августа, 04:17
Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта
4 августа, 04:07
Июль
Сложный перелом и операция: 97-летняя омичка вновь начала ходить
В настоящий момент женщина хорошо себя чувствует. В больнице она оказалась из-за сломанного бедра, врачи делали все возможное, чтобы восстановить ее здоровье.
30 июля, 05:41
Длинные очереди и отсутствие талонов. Какие еще нарушения нашли в омских больницах
30 июля, 04:45
Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра
В травматологическом отделении №4 КМХЦ провели операцию пожилой жительнице Знаменского района. Пенсионерка сломала шейку бедра, упав с табурета.
9 июля, 11:51
Июнь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
20 июня, 02:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика