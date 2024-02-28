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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

иллюстрация

Внезапная остановка сердца. Пожилой омич умер в подземном переходе

28 февраля 2024, 06:49
Фото: Город55
иллюстрация

В подземном переходе у остановки ПО им. Баранова умер пожилой омич

Мужчина упал и умер на глазах у продавцов.

Во вторник, 27 февраля, пожилой мужчина проходил мимо магазинов в подземном переходе у остановки ПО имени Баранова, когда внезапно упал на глазах у продавцов. Сотрудники полиции предварительно сообщили, что у омича произошла остановка сердца.

Мужчина скончался на месте, очевидцы накрыли его тело покрывалом. Об этом сообщает портал NGS55.RU. Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего.

Напомним, что на днях 36-летний водитель трамвая почувствовал недомогание прямо на рабочем месте. Омич остановился, и пассажиры сразу же вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину. В настоящее время устанавливаются причины внезапной смерти водителя. По факту произошедшего началась проверка.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Подземный переход#Новости#Магазины#Умер#Мужчина#Пресс-служба
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