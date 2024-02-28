Внезапная остановка сердца. Пожилой омич умер в подземном переходе

Во вторник, 27 февраля, пожилой мужчина проходил мимо магазинов в подземном переходе у остановки ПО имени Баранова, когда внезапно упал на глазах у продавцов. Сотрудники полиции предварительно сообщили, что у омича произошла остановка сердца.