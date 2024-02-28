Внезапная остановка сердца. Пожилой омич умер в подземном переходе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Во вторник, 27 февраля, пожилой мужчина проходил мимо магазинов в подземном переходе у остановки ПО имени Баранова, когда внезапно упал на глазах у продавцов. Сотрудники полиции предварительно сообщили, что у омича произошла остановка сердца.
Мужчина скончался на месте, очевидцы накрыли его тело покрывалом. Об этом сообщает портал NGS55.RU. Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего.
Напомним, что на днях 36-летний водитель трамвая почувствовал недомогание прямо на рабочем месте. Омич остановился, и пассажиры сразу же вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину. В настоящее время устанавливаются причины внезапной смерти водителя. По факту произошедшего началась проверка.