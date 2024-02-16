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Омские власти начали подготовку к весеннему паводку

Омские власти начали подготовку к весеннему паводку

16 февраля 2024, 05:33
Фото: Мэрия Омска
Ответственные службы активно вывозят снег и им на помощь планируют привлечь дополнительную технику и людей.

В регионе начались подготовительные работы перед весенним паводком. Это следует из постановления, которое подписал Сергей Шелест.

В этом году зима запомнилась большим количеством выпавшего снега и перепадами температуры воздуха: с 19 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года выпало 103 миллиметра снега — это на 145% больше, чем обычно и на 20% больше, чем в прошлогодний показатель.

«Обычно максимальные снегозапасы бывают в марте. Норма — 103 миллиметра, у нас сейчас — 109», — уточнили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» .

По прогнозам, в марте осадков ожидается меньше обычного. При этом снегонакопление продолжится, несмотря на то, что в отдельные периоды он будет таять, особенно на дорогах. Городская противопаводковая комиссия проконтролирует мероприятия по защите города и проследит за действиями разных служб и организаций.

Административные округа активно готовятся к возможному наводнению: проверяют технику, составляют списки мест, которые могут затопиться, вывозят снег. Для противопаводковых мероприятий собрали 37 бригад, в которые вошли 107 человек. Они будут разбираться с возможными последствиями наводнения.

«В соответствии с планом, предусмотрен вывоз более 38 тысяч кубометров снега, из которых на сегодня вывезено уже более 6 тысяч кубометров снежных масс. В целом с территории города уже вывезено более 734 тысяч кубометров снега, в прошлом году показатель на эту дату составлял более 515 тысяч кубометров», — отметил исполняющий обязанности директора «УДХБ» Антон Глебов.

Обязанность поддерживать территорию в зимний период лежит на управляющих организациях УК, ТСЖ, ЖСК и др. Они убирают снег и наледь с прилегающих территорий офисов, магазинов, предприятий, а также наносят противогололедные материалы. За нарушения благоустройства грозит штраф — 20 тысяч рублей и дисквалификация руководителя до 3 лет.

Жители частного сектора и соцучреждения могут бесплатно и без талонов отправить снег на специальные полигоны (до 1,5 кубометров). Для этого нужен лишь паспорт с регистрацией. От округов распределены 1600 бесплатных талонов. Для организаций стоимость талона на один кубометр снега составляет 90 рублей. За вывоз снега и управление снежными свалками отвечает УДХБ.

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