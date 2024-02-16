Омские власти начали подготовку к весеннему паводку

В этом году зима запомнилась большим количеством выпавшего снега и перепадами температуры воздуха: с 19 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года выпало 103 миллиметра снега — это на 145% больше, чем обычно и на 20% больше, чем в прошлогодний показатель.