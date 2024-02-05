11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На покупку новой техники для очистки городских дорог от последствий снегопада мэрия направила 150 000 000 рублей. На эту сумму закупят 11 дорожных машин и новое навесное оборудование, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Кроме того, Шелест отметил, что поставщики машин уже определены, ими стали компании «Эконива Сибирь» и «Амкодор-Сибирь». Мэр уверен, что новые приобретения помогут управлению дорожного хозяйства и благоустройства оперативнее и эффективнее справляться с обилием снега на дорогах.
Поставщик навесного оборудования же определится совсем скоро, аукцион завершится в ближайшие дни.
Ранее Город55 писал о погоде, которая ожидает жителей региона в период с 5 по 10 февраля. Известно, что температура воздуха на этой неделе будет сильно изменчива, показатели могут стать «рекордными».