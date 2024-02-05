11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом

Кроме того, Шелест отметил, что поставщики машин уже определены, ими стали компании «Эконива Сибирь» и «Амкодор-Сибирь». Мэр уверен, что новые приобретения помогут управлению дорожного хозяйства и благоустройства оперативнее и эффективнее справляться с обилием снега на дорогах.