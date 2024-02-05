Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Омская администрация выделила 150 млн на технику для уборки снега

11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом

5 февраля 2024, 10:38
Фото: 1MI

Омская администрация выделила 150 млн на технику для уборки снега

О пополнении парка УДХБ рассказал мэр города Сергей Шелест.

На покупку новой техники для очистки городских дорог от последствий снегопада мэрия направила 150 000 000 рублей. На эту сумму закупят 11 дорожных машин и новое навесное оборудование, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Кроме того, Шелест отметил, что поставщики машин уже определены, ими стали компании «Эконива Сибирь» и «Амкодор-Сибирь». Мэр уверен, что новые приобретения помогут управлению дорожного хозяйства и благоустройства оперативнее и эффективнее справляться с обилием снега на дорогах.

Поставщик навесного оборудования же определится совсем скоро, аукцион завершится в ближайшие дни.

Ранее Город55 писал о погоде, которая ожидает жителей региона в период с 5 по 10 февраля. Известно, что температура воздуха на этой неделе будет сильно изменчива, показатели могут стать «рекордными».

Феноменальное тепло и снег. Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться омичам
Узнать подробнее
#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#Снегоход#Вывоз снега#Снегопады#Мокрый снег#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Снежные наносы#Снежные завалы#Снежный покров
Подпишитесь
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
Вчера, 11:43
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Сегодня, 12:50
Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом
Сегодня, 06:36
Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов
Сегодня, 05:36
Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер
Сегодня, 13:21
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Сегодня, 06:31