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Техника

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Ноябрь
Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно
Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.
25 ноября, 05:07
Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам
4 ноября, 05:25
Октябрь
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»
31 октября, 03:44
Сентябрь
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
Как новоселам сэкономить на ремонте? DOGMA представила квартиры с отделкой от 4,4 млн
16 сентября, 07:43
Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках
16 сентября, 05:07
Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем
13 сентября, 11:54
Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу
12 сентября, 07:58
Август
В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей
28 августа, 13:38
Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог
Работы по содержанию и восстановлению дорог Омского района продолжаются: администрация муниципалитета отчиталась о выравнивании колей и очистке обочин от сорняков.
9 августа, 07:41
Июль
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
30 июля, 10:39
«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов
22 июля, 05:22
Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов
15 июля, 08:59
В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Видео с Городом55 поделился один из жителей соседнего дома.
5 июля, 04:43
Июнь
Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
26 июня, 03:52
Омские спасатели показали, как тушили пожар в ресторане «Хочу Пури» в центре города
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
5 июня, 07:31
Май
Вездеходам дороги не нужны. На чем передвигаться по труднодоступной Омской области
7 мая, 09:06
Апрель
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей
24 апреля, 10:44
Просрочили. Омская природоохранная прокуратура вернула бюджету почти 20 млн рублей
Как оказалось, в Главном управлении лесного хозяйства недостаточно работали с «должниками».
24 апреля, 09:03

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