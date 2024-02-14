По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
После обильного ночного снегопада рабочие дорожной службы с самого утра занимаются уборкой снега с проезжих частей, а также обработкой противогололедными материалами. Кроме того, работники продолжают вывозить снег и снимать наледи в городе.
Дорожники вручную очищают подходы к остановкам, остановочные комплексы и пешеходные переходы. Днем в очистке дорог планируют задействовать 264 единиц техники и 226 рабочих. А комплексные звенья продолжат работу на межквартальных проездах в плановом режиме.
«Обсудили с главой региона Виталием Хоценко вопрос оперативной уборки города после ночного снегопада. Дорожникам поставлена задача задействовать в работе по максимуму техники. Губернатор отметил необходимость уделить отдельное внимание тротуарам, подходам к остановкам и общественным местам. Для этих целей вывели на улицы города 230 рабочих, также будем применять технику малой механизации», — уточнил мэр Сергей Шелест.
С сегодняшним планом работ дорожно-эксплуатационных участков УДХБ можно ознакомиться ниже.