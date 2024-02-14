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По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники

По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники

14 февраля 2024, 06:10
Фото: Пресс-служба мэрии Омска
Дорожники вручную расчищают подходы к остановкам и пешеходные переходы.

После обильного ночного снегопада рабочие дорожной службы с самого утра занимаются уборкой снега с проезжих частей, а также обработкой противогололедными материалами. Кроме того, работники продолжают вывозить снег и снимать наледи в городе.

Фото: Пресс-служба мэрии Омска

Дорожники вручную очищают подходы к остановкам, остановочные комплексы и пешеходные переходы. Днем в очистке дорог планируют задействовать 264 единиц техники и 226 рабочих. А комплексные звенья продолжат работу на межквартальных проездах в плановом режиме.

«Обсудили с главой региона Виталием Хоценко вопрос оперативной уборки города после ночного снегопада. Дорожникам поставлена задача задействовать в работе по максимуму техники. Губернатор отметил необходимость уделить отдельное внимание тротуарам, подходам к остановкам и общественным местам. Для этих целей вывели на улицы города 230 рабочих, также будем применять технику малой механизации», — уточнил мэр Сергей Шелест.
Фото: Пресс-служба мэрии Омска

С сегодняшним планом работ дорожно-эксплуатационных участков УДХБ можно ознакомиться ниже.

ПланПлан
ПланПлан
ПланПлан
ПланПлан
ПланПлан
План
Фото: Телеграм-канал мэрии Омска
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