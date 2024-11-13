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2024
Финансовые потери: регоператор «Магнит» подал иск на 572 млн против омской РЭК
13 ноября, 06:08
Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов
17 октября, 03:46
Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей
14 октября, 12:08
Шесть судеб на весах правосудия: итоги заседания комиссии по помилованию в Омске
В Омской области комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайства шести заключенных, рекомендовав смягчить наказание двоим из них.
10 сентября, 12:11
Отрицают вину. В Омске начали судить экс-чиновника с предпринимателем
21 августа, 07:00
Убежища, стройка школы в Серебряном береге и апелляция Куприянова. Омск сегодня
25 июня, 14:02
Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
19 мая, 11:25
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
12 марта, 04:06
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута
Глава дептранса Омска высказался о том, что одной из главных проблем транспортной системы города сейчас является нехватка кадров.
15 февраля, 13:10
Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета
На территории Омской области собираются реализовывать несколько производств.
8 февраля, 07:44
2023
Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве
На встрече, которая состоялась в Москве сегодня, 4 октября, Хоценко и Мутко обсудили создание мастер-планов Омской городской агломерации и Тары.
4 октября 2023, 11:25
Хоценко озвучил в Совфеде предложения Омской области к проекту федерального бюджета
Парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прошли сегодня, 3 октября.
3 октября 2023, 14:12
Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
На встрече с избранными главами регионов президент обозначил задачи, которые предстоит решить в первую очередь.
28 сентября 2023, 14:13
27 сентября депутаты провели первое заседание осенней сессии Омского горсовета
В повестке на этот раз было 17 вопросов.
27 сентября 2023, 09:43
«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области
На заседании совета главы муниципальных образований рассмотрели все аспекты реализации проектов местных инициатив в рамках акции «Решают люди».
26 сентября 2023, 16:21
Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области
Это решение врио губернатора принял сегодня, 7 сентября, на заседании правительства.
7 сентября 2023, 10:28
Виталий Хоценко встретился с аграриями, чтобы обсудить ход уборочных работ
Врио губернатора оценил готовность к проведению главной сельскохозяйственной кампании года на примере Марьяновского района.
22 августа 2023, 10:51
«Магниту» снова отказали в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам
Пятый апелляционный суд Новосибирска рассмотрел жалобу ООО «Магнит» по административному делу по новым обстоятельствам.
10 августа 2023, 13:23
Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР
7 июня 2023, 03:54

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