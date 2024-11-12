Экс-ректор омского политеха Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела

В Омске продолжается громкое дело о хищении средств из бюджета Омского государственного технического университета. Бывший ректор Дмитрий Маевский и профессор Владислав Рачек обвиняются в мошенничестве, а дело остается открытым после смерти еще одного фигуранта — Анатолия Косых.