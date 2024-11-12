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Штраф

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Ноябрь
Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники
12 ноября, 11:31
Октябрь
Сигарета в облаках: пассажирский рейс из Москвы завершился задержанием в Омске
31 октября, 08:04
Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей
29 октября, 04:45
Занималась каллиграфией. Из Омска депортировали гражданку Канады и Израиля
Женщина рассказала, что приехала, чтобы ухаживать за своими родственниками, однако в ведомстве не смогли подтвердить этот факт.
28 октября, 06:35
Хотел снять музей с высоты. Омич заплатит штраф за незаконный запуск квадрокоптера
Предварительно он не согласовывал запуск устройства с властями, что и стало причиной административного дела.
28 октября, 03:59
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги
23 октября, 04:06
Отделался «условкой». 16-летнему омичу вынесли приговор за сбитого во дворе школьника
22 октября, 07:31
Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму
Решение суда еще не вступило в законную силу.
21 октября, 04:55
«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму
18 октября, 12:14
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
В парке 30-летия ВЛКСМ поселился лебедь-одиночка: что омичам с ним делать
3 октября, 07:03
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей
22 сентября, 13:01
Экс-ректор омского политеха Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела
В Омске продолжается громкое дело о хищении средств из бюджета Омского государственного технического университета. Бывший ректор Дмитрий Маевский и профессор Владислав Рачек обвиняются в мошенничестве, а дело остается открытым после смерти еще одного фигуранта — Анатолия Косых.
20 сентября, 10:18
В Омской области больница заплатит штраф за свалку из медицинских отходов
19 сентября, 06:40
В Омске на Пушкинском тракте произошло жесткое ДТП: пострадал младенец
10 сентября, 08:54
Только получил права. Омич чуть не влетел в толпу школьников на переходе
5 сентября, 02:48
Август
Звонили пять раз в сутки. В Омске оштрафовали банк за настойчивость
Омич задолжал банку по кредитным картам и они звонили ему, чтобы напомнить о долге. Однако кредиторы не могут звонить должникам более 1 раза в день и более двух раз в неделю.
28 августа, 06:21

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