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Дорожные службы

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2024
135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле
8 июля, 13:33
Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку
11 июня, 08:10
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Реклама из космоса, добровольные помощники ГАИ и «море» на трассе. Омск в воскресенье
28 апреля, 14:00
Омские дорожники приступили к ремонту разрушенных участков дорог
1 апреля, 06:46
Возникли опасения. В Омске проверят, безопасно ли перекрыли бульвар Архитекторов
Ведомство оценит, насколько хорошо подготовили участок к перекрытию.
25 марта, 08:43
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники
14 февраля, 06:10
Работают в двухсменном режиме. В Омске дорожные службы убирают снег с проездов
3 февраля, 07:20
Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег
Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.
15 января, 06:49
Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега
По сообщениям синоптиков, осадки в виде снега ожидаются также во вторник, 2 января.
1 января, 08:15
2023
Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих
Пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.
30 декабря 2023, 06:44
Не хватает больше 200 машин. Почему в Омске не могут справиться со снегом на дорогах
6 декабря 2023, 05:14
Последствия метели. С омских дорог вывезли больше тысячи «кубов» снега
На уборку города вышли 302 единицы техники и 267 человек.
1 ноября 2023, 08:05
Хоценко поручил проконтролировать подготовку к зиме в Омской области
28 октября 2023, 05:50
2022
Ответственность за капризы погоды. Омичей начнут штрафовать за сугробы
После сильных снегопадов омичам напомнили, что бороться со снегом должны не только городские службы.
20 декабря 2022, 09:29

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