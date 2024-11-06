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Зима

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Ноябрь
Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят
6 ноября, 12:33
Октябрь
Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой
30 октября, 08:14
Ледяные горки, крепость и фигуры: где этой зимой покататься омичам
30 октября, 08:03
От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске
30 октября, 07:29
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю
28 октября, 07:43
На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание
24 октября, 03:33
Последние дни грибного сезона: омичи нашли вешенки в лесах и вдоль дорог
21 октября, 06:27
«Буду плавать в кипяточке»: в Омске дом и тротуар подмывает горячей водой
19 октября, 05:26
В поисках идеальной резины: какие шины выбирают жители Омска
В Омске продажи шин на Авито за последний месяц выросли вдвое, причем особо популярны японские Toyo и российские Viatti.
17 октября, 06:16
Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег
11 октября, 10:55
С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц
11 октября, 08:35
«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей
11 октября, 06:19
Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз
10 октября, 06:07
Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды
9 октября, 10:27
Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
7 октября, 06:30
До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами
4 октября, 05:08
Сентябрь
Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
30 сентября, 03:20
В Омске обустроят 26 хоккейных площадок. Публикуем адреса
Там на протяжении всей зимы юные жители смогут поиграть в хоккей и покатать шайбу.
28 сентября, 07:57
Первый снег в Таре. В Омскую область зима пришла раньше времени
25 сентября, 08:26

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