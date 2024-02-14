На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
На помощь в уборке города к дорожникам пришли местные предприятия. Сейчас все сфокусировались на очистке от снега и наледи межквартальных проездов. Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Очисткой и вывозом снега с проездов в микрорайонах Кристалл-3 и Березовая роща занялась компания ООО «СтройТраст». Ранее в уборке безвозмездно поучаствовали и другие предприятия. Стоит отметить, что спецтехнику предоставили «ОмскВодоканал», «Стройбетон» и «Тепловая компания».
На сегодняшний день в УДХБ реорганизовали рабочий график и заходят в межквартальные проезды комплексными звеньями. А технику подрядчиков задействуют в проблемных адресах.
Напомним, что расчистку общественных пространств города поручили работникам службы озеленения Омска.