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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Предприятия Омска взялись за уборку города

На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города

14 февраля 2024, 02:54
Фото: Департамент строительства

Предприятия Омска взялись за уборку города

Вопрос находится на контроле главы региона Виталия Хоценко.

На помощь в уборке города к дорожникам пришли местные предприятия. Сейчас все сфокусировались на очистке от снега и наледи межквартальных проездов. Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Фото: Департамент строительства

Очисткой и вывозом снега с проездов в микрорайонах Кристалл-3 и Березовая роща занялась компания ООО «СтройТраст». Ранее в уборке безвозмездно поучаствовали и другие предприятия. Стоит отметить, что спецтехнику предоставили «ОмскВодоканал», «Стройбетон» и «Тепловая компания».

Видео: Департамент строительства

На сегодняшний день в УДХБ реорганизовали рабочий график и заходят в межквартальные проезды комплексными звеньями. А технику подрядчиков задействуют в проблемных адресах.

Напомним, что расчистку общественных пространств города поручили работникам службы озеленения Омска.

Омских озеленителей подключат к уборке снега
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