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Повреждения

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Октябрь
Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
10 октября, 07:09
Грозила катастрофа: появились подробности отключения воды в омских домах в Нефтяниках
8 октября, 08:35
Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу
1 октября, 10:48
Сентябрь
Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления
30 сентября, 06:24
Устраняют повреждения. Омичам рассказали, на каких улицах запланирован ремонт труб
За минувшие сутки специалисты устранили 20 повреждений. Тем не менее, в сотнях домах по городу все еще нет воды.
24 сентября, 04:34
Август
Управляющая компания заплатит омичке 190 тысяч за испорченную деревом машину
Машина была припаркована возле дома на Волгоградской. Упавшее аварийное дерево сильно повредило автомобиль.
9 августа, 08:50
Июль
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
Май
Опубликовано видео с места ДТП с участием главы района Омской области
26 мая, 05:45
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
21 мая, 13:44
Апрель
Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
23 апреля, 08:16
В администрации Омска рассказали о причине горения троллейбусных проводов
Как оказалось, причина кроется в сильных осадках.
14 апреля, 10:12
Февраль
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом
13 февраля, 04:12

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