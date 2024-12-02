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Оттепель

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2024
«Сезон разочарует». Синоптик дал прогноз на зиму для омичей
2 декабря, 11:51
Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке контролирует группа из 15 человек, для этого также используются беспилотные авиационные системы, сейчас повышение уровня жидкости не критическое.
12 апреля, 12:24
Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги
9 апреля, 13:06
Жители Омской области, чьи дома затопило во время паводка, получат компенсацию
Сотрудники прокуратуры побывали в 9 селах, которые подвержены риску подтопления.
6 апреля, 12:04
Хоценко рассказал, куда переселят жителей затопленных талыми водами домов
Глава региона рассказал, как в населенных пунктах Омской области борются с паводком, самая сложная ситуация сейчас в Русско-Полянском районе.
6 апреля, 08:30
Работает прокуратура. В Омской области еще одно село затопило талыми водами
Село Цветочное Русско-Полянского района ушло под воду во время паводка, от обилия воды пострадали дороги и жилые дома.
6 апреля, 07:03
Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже
1 апреля, 12:49
Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня
28 марта, 14:06
Пожар в ФАПе, грязный воздух и приближение настоящей весны. Омск сегодня
22 марта, 14:26
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
19 марта, 08:44
Мороз по коже. Оттепель в Омской области сменится 22-градусным похолоданием
18 марта, 12:00
Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло
Зима сопротивляется, но будущая неделя все равно принесет с собой оттепель.
10 марта, 03:58
Будут откачивать. Стало известно, какие улицы Омска во время паводка затопит первыми
5 марта, 11:10
Солнечно и морозно. Мощные холода еще на неделю задержатся в Омске
Февраль продолжает бить все рекорды — грядущая неделя станет одной из самых морозных, ну, а ожидать тепла стоит только ближе к выходным.
18 февраля, 03:44
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
2023
«Побежала крыша в группах». В Омске с лета не могут отремонтировать детский сад
30 декабря 2023, 04:42
Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской
Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке
27 марта 2023, 05:23
В Омскую область придет весенняя оттепель
В выходные и в начале следующей недели омские синоптики обещают почти весеннюю оттепель и небольшой снег.
21 января 2023, 05:01

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