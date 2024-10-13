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Коммунальные службы

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2024
Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели
13 октября, 11:18
В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались
23 сентября, 06:30
Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды
6 июня, 10:11
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
13 января, 03:45
Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии
12 января, 11:13
2023
Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками
Рабочие убирают наледь и собирают снег, чтобы освободить дороги и не усугублять ситуацию перед новыми осадками.
24 ноября 2023, 07:02
Виталий Хоценко поручил коммунальным службам привести город в порядок
Проконтролирует исполнение поручения первый заместитель мэра Евгений Фомин.
23 ноября 2023, 10:08
Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня
9 ноября 2023, 13:59
Омичам рассказали, куда следует звонить в случае ЧП из-за сильного ливня
Ближайшей ночью в регионе ожидаются дожди, ветер и град.
7 июля 2023, 13:46
Возможны аварии. Омичей предупредили о заморозках на почве до -5⁰С
В ближайшие дни также ожидается дождь.
22 июня 2023, 09:10
В Омске после ливня заработали поливальные машины. Объясняем, почему
Оказалось, что осадков недостаточно для полноценного питания корневой системы деревьев и газонов.
31 мая 2023, 03:50
Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской
Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке
27 марта 2023, 05:23
Сибиряк взялся за топор, чтобы исправить ошибки коммунальщиков
Мужчина пытается упростить жизнь инвалидов и матерей.
7 февраля 2023, 08:41

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