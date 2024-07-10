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Июль
Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города
10 июля, 08:21
Июнь
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
29 июня, 06:12
Май
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.
17 мая, 09:14
Февраль
В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область
27 февраля, 08:12
Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ
22 февраля, 08:26
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
Декабрь 2023
Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн
14 декабря 2023, 06:09
Ноябрь 2023
За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей
Омскстат назвал убыточной деятельность 133 организаций, рентабельно же работали 385 организаций.
2 ноября 2023, 08:57
Сентябрь 2023
Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда
Победители конкурса среди работодателей вышли на федеральный этап.
15 сентября 2023, 11:24
Август 2023
В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области
28 августа 2023, 05:09

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