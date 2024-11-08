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Земельный участок

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Ноябрь
Под базу отдыха или коттеджи. 80 участков под Омском продают за 9 млн рублей
8 ноября, 13:10
Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке
Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.
1 ноября, 08:57
Октябрь
Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ
Такое решение приняли в суде после долгих и тщательных разбирательств.
30 октября, 07:29
В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»
11 октября, 10:31
Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку
3 октября, 05:33
Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска
2 октября, 14:44
Сентябрь
Снова поражение. Оркишу придется снести гастропаб и мойку на 2-й Кольцевой в Омске
27 сентября, 10:34
В Омской области леса стали препятствием для постройки завода по деревопереработке
24 сентября, 08:43
Омская прокуратура направила в суд дело о земельных участках «Соснового бора»
Региональная прокуратура передала в суд дело о земельном участке в Чернолучье, который был передан «частнику» незаконно и имел статус особо охраняемой природной территории.
19 сентября, 14:57
В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ
2 сентября, 16:13
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета
1 сентября, 07:48
Август
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
7 августа, 08:40
Июль
Имам отдал свой участок. В Таре построили новую мечеть
Решение о возведении мусульманского храма Радик Ахметов принял после совершения хаджа.
29 июля, 10:33
Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра
Аукцион признали несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.
15 июля, 07:06
В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ
11 июля, 03:56
В Омске предпринимательницу заставили убрать бетонные плиты с территории пастбища
Омичка не стала приводить арендованный участок в первоначальный вид после того, как с ней не продлили договор аренды. Из-за этого администрация сельского поселения обратилась в суд.
5 июля, 04:47
Уйдет с молотка. В Омске из-за банкротства за 85,5 млн продают отель «Разумовский»
4 июля, 10:05
Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»
1 июля, 05:34
Июнь
Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева
27 июня, 04:49

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