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Ледоход

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2024
Иртыш под ледоставом: как меняется уровень воды в Омской области
30 ноября, 11:10
Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу
13 апреля, 13:54
Лед тронулся: омичи поделились кадрами первых ледоходов
13 апреля, 11:50
Весна. Омские синоптики поделились информацией о подъеме вод Иртыша
Весна для главной реки региона началась еще 24 марта — уровень воды растет уже почти две недели.
4 апреля, 05:36
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
2023
Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш
7 декабря 2023, 04:22
Смерть медведицы, начало ледохода и уход ректора ОмГПУ. Субботний Омск
Итоги дня по версии Города55.
8 апреля 2023, 14:07
В Омске основательно подготовились к наступлению паводков
Евгений Фомин назначен ответственным за мероприятия по подготовке.
23 января 2023, 10:46

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