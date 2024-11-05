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Приговор суда

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Октябрь
В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены
25 октября, 14:43
16-летние поджигатели вертолета из Омской области проведут в изоляторе 2 месяца
С таким решением согласился Омский областной суд.
8 октября, 11:46
Сентябрь
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей
10 сентября, 13:50
Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма
В Омске вынесли приговор иностранцу, который призывал людей к терроризму на своей странице в соцсети. Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет тюрьмы.
6 сентября, 04:25
Цена покровительства. Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области
В Омском областном суде рассмотрели жалобу по делу замдиректора УФПС Омской области и коммерческого директора, которые обвиняются в получении и даче взятки.
3 сентября, 14:23
Август
Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня
19 августа, 15:22
Семь омичей специально устраивали ДТП, чтобы зарабатывать миллионы на страховке
14 августа, 14:55
Суд вынес приговор мошеннице, которая обманула омский телеканал на 2,9 млн рублей
Центральный районный суд вынес приговор по делу омички, которая похитила 2,9 млн рублей, предназначенных для контракта с местным телеканалом.
8 августа, 11:31
Июль
Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей
Исилькульский городской суд установил, что мужчина утратил права на соцподдержку после смерти сына на СВО, так как не участвовал в его воспитании.
31 июля, 14:03
Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу руководителя ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Нателы Полежаевой, она признана виновной в неуплате зарплаты работникам.
30 июля, 11:31
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Бывшего главу омского поселения Казачука отправили на принудительные работы
1 июля, 06:43
Июнь
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор 51-летнего мужчины, но оставил ее без удовлетворения.
3 июня, 09:18
Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы
3 июня, 08:34
Апрель
Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части
1 апреля, 11:13
Март
По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов
28 марта, 11:20
Не дал в долг. Суд вынес приговор омичу, застрелившему известного бизнесмена
19 марта, 12:35

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