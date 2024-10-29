Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области

Погода в 2024 году в России достаточно непредсказуемая. Возникает вопрос: чего тогда ждать грядущим летом? Утепляться или раздеваться? Ответ — в материале Города55.