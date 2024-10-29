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Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели
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Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
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Снег и ветер. В ближайшие дни погода в Омской области снова сильно изменится
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Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Погода в 2024 году в России достаточно непредсказуемая. Возникает вопрос: чего тогда ждать грядущим летом? Утепляться или раздеваться? Ответ — в материале Города55.
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Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки
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Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске
17 января, 06:51

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