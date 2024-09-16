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Погода в январе

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2024
Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года
16 сентября, 13:24
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
23 января, 13:27
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
22 января, 13:13
Гололед и туман. Синоптик рассказала омичам о погоде на ближайшие выходные
19 января, 10:56
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
17 января, 06:35
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
15 января, 12:22
Госавтоинспекция предупредила омичей об опасности на дорогах из-за погодных условий
12 января, 11:12
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Ветер может разогнаться до 25 м/с и больше, так что местным жителям следует быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.
9 января, 09:03
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Похолодает до -36. Совсем скоро омичей ждет кардинальное изменение погоды
2 января, 11:51
2023
Погода-сюрприз. Синоптики рассказали омичам, чего ожидать в последнюю неделю года
26 декабря 2023, 09:17
Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня
25 декабря 2023, 14:06
Озимые выжили. Омские синоптики проанализировали прошедший январь
Синоптики рассказали, чем омичам запомнится первый месяц 2023 года.
2 февраля 2023, 14:00

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