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Запрещенные вещества

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2024
В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей
В печи одной из котельных региона уничтожили вещества, которые изымали у нарушителей закона.
31 октября, 12:19
Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске
Как отметила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), отсутствие симпатии к деятельности исполнителя — не повод для применения радикальных методов.
7 июля, 05:40
До 20 лет тюрьмы. В Омске задержали оптового наркокурьера
У мужчины изъяли несколько видов запрещенных веществ, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
11 марта, 08:48
Незаконная подработка. Наркокурьера из Омска отправили в тюрьму на 11 лет
Координатами омич обменивался при помощи соцсетей.
29 февраля, 05:58
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков
17 января, 12:13
Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд
По информации полиции, мужчина заказывал вещества через интернет, а потом сбывал «из рук в руки».
11 января, 11:34
2023
В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране
36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.
7 октября 2023, 04:36

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