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Published Сегодня, 12:13

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Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков

17 января 2024, 12:13
Фото: Midjourney
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Суд признал омского полицейского виновным в продаже наркотиков

Приговор по пп. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) экс-сотруднику полиции вынес Куйбышевский районный суд.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств для того, чтобы вынести приговор 35-летнему бывшему полицейскому за незаконный сбыт наркотических средств.

Региональный СУ СКР и суд установили, что 21 августа прошлого года подсудимый продал знакомой 12 грамм запрещенного вещества за 10 000 рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. После возбуждения дела по этому факту омича уволили из правоохранительных органов.

Куйбышевский районный суд Омской области приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а также запретил в течение 5 лет занимать должности на госслужбе в правоохранительной системе. Кроме того, экс-полицейский был лишен звания — майор.

20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
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