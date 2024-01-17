Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков

Куйбышевский районный суд Омской области приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а также запретил в течение 5 лет занимать должности на госслужбе в правоохранительной системе. Кроме того, экс-полицейский был лишен звания — майор.