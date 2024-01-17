Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Следственный комитет собрал достаточно доказательств для того, чтобы вынести приговор 35-летнему бывшему полицейскому за незаконный сбыт наркотических средств.
Региональный СУ СКР и суд установили, что 21 августа прошлого года подсудимый продал знакомой 12 грамм запрещенного вещества за 10 000 рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. После возбуждения дела по этому факту омича уволили из правоохранительных органов.
Куйбышевский районный суд Омской области приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а также запретил в течение 5 лет занимать должности на госслужбе в правоохранительной системе. Кроме того, экс-полицейский был лишен звания — майор.