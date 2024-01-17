Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске

Также начальник Обь-Иртышского УГМС отметила, что постоянный снежный покров в регионе установился 19 ноября, что позже нормы от 9 до 22 дней в зависимости от района. К 10 января высота снега в Омске составила 27 см, что меньше нормы на 3 см и меньше показателей прошлого года на 11 см. При этом запас воды в снегу составил 76 мм, что выше нормы. Расхождение произошло из-за оттепели, когда снег проседал и становился жестким и более плотным.