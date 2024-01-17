Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске

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Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, этой зимой как были побиты температурные рекорды, так и перекрыты прошлогодние показатели по объему осадков.
«Зима в этом году продолжает удивлять, характер погоды неустойчивый. Идут перепады атмосферного давления и температуры, очень быстро меняется погода, даже до оттепели доходит дело, — поделилась наблюдениями синоптик. — Первая и вторая декада декабря отметились отрицательной температурой, а третья декада тоже была аномальной, но в положительную сторону».
Речь идет о жестких морозах: в период с 6 по 15 декабря фиксировалось похолодание практически до -40 градусов. Оказалось, что в этот период отклонение среднесуточной температуры от нормы достигало от 10 до 25 градусов. В конце декабря потепление тоже было выше нормы на 11 — 13 градусов.
«В декабре трижды устанавливался новый рекорд — были перекрыты температурные максимумы. 22 декабря фиксировалось +2,6 — впервые с 1982 года. То же самое 25 декабря и 26 декабря — максимальная температура достигала +2,4 — впервые с 1988 года», — рассказала журналистам Наталия Криворучко.
Однако из-за таких перепадов в целом за месяц средняя температура была всего на 1 градус ниже климатической нормы. Известно, что за историю с 2000 года максимально теплый декабрь был в 2006 году, когда средняя температура была выше климатической нормы на 7 градусов.
Помимо неустойчивой температуры в регионе выпало значительное количество осадков — мокрый снег, дождь, смешанные осадки. По замерам синоптиков, в одном только Омске в декабре выпало 50 мм осадков, что составило 171% от нормы.
В январе ситуация не слишком изменилась: из-за активных циклонических процессов в регионе наблюдались снегопады и усиление ветра. Известно, что с 26 декабря по 15 января в регионе выпало от 14 до 59 мм осадков — это 83% и 260% от нормы соответственно. В Омске же выпало 19 мм осадков.
«По многолетним наблюдениям, январь — самый холодный месяц в году. При этом 2 января был перекрыт абсолютный максимум в +1,5 градуса. 53 года не было такой температуры, — отмечает Криворучко. — Мы четырежды объявляли штормовое предупреждение из-за ветра, скорость достигала 29 м/с. Снежные заносы, ухудшение видимости… Проблем циклоны много принесли».
Также начальник Обь-Иртышского УГМС отметила, что постоянный снежный покров в регионе установился 19 ноября, что позже нормы от 9 до 22 дней в зависимости от района. К 10 января высота снега в Омске составила 27 см, что меньше нормы на 3 см и меньше показателей прошлого года на 11 см. При этом запас воды в снегу составил 76 мм, что выше нормы. Расхождение произошло из-за оттепели, когда снег проседал и становился жестким и более плотным.
Почва же в регионе промерзла на 51 мм, что меньше нормы и меньше прошлогоднего показателя. В Омске земля промерзла на 35 см.