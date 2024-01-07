Праздничное послевкусие, старые проблемы и новые начинания. Омск в первую неделю года

Север Омской области — достаточно популярное место. Особенно в новостях — последние несколько лет проблема газоснабжения этой части региона никак не хочет решатся: Тевризское газоконденсатное месторождение страдает от регулярных падений давления, а местные жители — от последствий таких явлений, поскольку отключения часто происходят в периоды заморозков. Вот и в очередной раз администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к возможности их задействовать. А задействовать, так или иначе, пришлось — газ все-таки отключили 4 января. Когда «голубое топливо» побежит по трубам — не сообщается, но ждут его больше тысячи абонентов ОАО «Тевризнефтегаз».