Праздничное послевкусие, старые проблемы и новые начинания. Омск в первую неделю года

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Первые несколько дней новогодних каникул — это хорошее время оглянуться назад: подвести итоги, распаковать подарки и насладиться ощущением только что начавшегося отдыха.
Полиция Омской области начала именно с итогов: 9 человек начали отмечать немного заранее и, к тому же, за рулем; пятеро — получили травмы в трех ДТП, а сотрудники Госавтоинспекции выписали 343 протокола. Кроме того, в последний день 2023 года зарегистрировали 638 обращений, возбудили 7 уголовных дел и 6 преступлений раскрыли по горячим следам.
Куда позитивнее итоги у школьных лесничеств: силами детей удалось собрать почти полтонны семечек, ягод и других вкусностей для зимующих птиц, а чтобы пернатые гости могли удобно столоваться — сделали 378 кормушек. Определенно, крылатая фауна Омской области хорошо себя вела в ушедшем году и количество подарков на это намекает.
Как выяснилось 1-го января, не всегда под елкой оказываются подарки — иногда разлапистые ветви прячут неожиданные проблемы. Это может подтвердить Андрей Шпиленко, замгубернатора Омской области. Уходящий год унес с собой научную степень политика — в работе под названием «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации», написанной замгубернатора, нашли заимствования из чужих исследований. Сам чиновник не унывает и готовится писать новую работу.
Неожиданности приходят и с первыми залпами петард: так, на утро после праздника, многие омичи потеряли своих домашних любимцев — просьбы о помощи в поисках и сообщения о найденных питомцах заполнили соцсети. Несколько омичей писали и в редакцию Города55. Надеемся, все потеряшки скоро найдутся.
А некоторые семьи, наоборот, что-то приобрели в новогоднюю ночь. Как сообщил губернатор Омской области, Виталий Хоценко, ночью первого января появилось на свет пятеро омичей: 2 мальчика и 3 девочки. ЗАГС тоже поделился интересной информацией «по профилю»: чаще всего в 2023 году омичи выбирали новорожденным имена Артем и София.
Что касается новостей, то Город55 тоже подвел свои итоги: все самое необычное, хорошее и удивительное за целый год. Немного поностальгировать, посмеяться и вспомнить минувший год добрым словом — все это можно сделать в новостях ниже.
Некоторые «наследники» уходящего года всерьез подумывают задержаться надолго: например, капитальные проблемы в сфере ЖКХ, улицы, страдающие от обилия снега и заторов, а также перебои с газоснабжением.
Для жильцов одной из квартир в девятиэтажке на 11-й Чередовой год начался с угрозы затопления — по их словам, крыша не справилась с осадками, и вода просочилась ниже. Рубежом «последней надежды» стал натяжной потолок, фотографии которого и появились в сети. Покрытие свисало почти до уровня люстры — а это внушительный объем воды.
Проблемы с последствиями осадков наблюдались и в «Изумрудном берегу» — жители ЖК столкнулись со огромным количеством льда на дороге, а управляющая компания, по их словам, займется уборкой не раньше 9 января.
Леденящие душу новости (до сих пор) приходят и из городка Нефтяников. Местная жительница обратилась в редакцию Города55 — по ее словам, в доме 81 по улице 50 лет Профсоюзов все еще нет тепла.
«Просим помощи. Мэрии нет никакого дела. Звоним в администрацию, а мы не в курсе. Если они не в курсе, тогда что можно говорить. Звоним по отоплению, там ничего внятного не говорят», — рассказала женщина.
Север Омской области — достаточно популярное место. Особенно в новостях — последние несколько лет проблема газоснабжения этой части региона никак не хочет решатся: Тевризское газоконденсатное месторождение страдает от регулярных падений давления, а местные жители — от последствий таких явлений, поскольку отключения часто происходят в периоды заморозков. Вот и в очередной раз администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к возможности их задействовать. А задействовать, так или иначе, пришлось — газ все-таки отключили 4 января. Когда «голубое топливо» побежит по трубам — не сообщается, но ждут его больше тысячи абонентов ОАО «Тевризнефтегаз».
Проблема другого «цвета» настигла омичей на улице Индустриальной: возле дома №4 разлилась настоящая «коричневая река» со снежными берегами. Администрация достаточно оперативно отреагировала на жалобы: информацию о аварии передали в «Омскводоканал». Но — все куда более запущенно, чем кажется на первый взгляд.
Праздничный вечер — то самое время, когда люди желают друг другу всего самого лучшего и замечательного, загадывают желания и мечтают о… О чем мечтают омичи? Город55 собрал пожелания жителей региона на ближайшие 12 месяцев — о самом сокровенном и интересном можно узнать в новости ниже.
Киноновинки 2024 года тоже однозначно заслуживают упоминания: за первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Не отстают и другие фильмы — о всей пятерке лидеров подробнее в материале Города55.
Внимание, если вы пропустили — Ленинградский мост почти готов. На этой неделе мэр Омска, Сергей Шелест, вернул надежду всем уставшим от пробок: еще каких-то 30% запланированных работ и мост вновь будет полноценно работать, завершение работ запланировано на май уже этого года.