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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Праздничное послевкусие, старые проблемы и новые начинания. Омск в первую неделю года

Праздничное послевкусие, старые проблемы и новые начинания. Омск в первую неделю года

7 января 2024, 09:58
Фото: Midjourney
Новый, 2024 год, уже семь дней как в Омске — а значит, самое время подвести промежуточные итоги и взглянуть на самые интересные темы минувшей недели.

Тема №1. Новогодние итоги.

Первые несколько дней новогодних каникул — это хорошее время оглянуться назад: подвести итоги, распаковать подарки и насладиться ощущением только что начавшегося отдыха.

Полиция Омской области начала именно с итогов: 9 человек начали отмечать немного заранее и, к тому же, за рулем; пятеро — получили травмы в трех ДТП, а сотрудники Госавтоинспекции выписали 343 протокола. Кроме того, в последний день 2023 года зарегистрировали 638 обращений, возбудили 7 уголовных дел и 6 преступлений раскрыли по горячим следам.

В предвкушении праздника. На дорогах Омска 31 декабря задержали 9 пьяных водителей
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Куда позитивнее итоги у школьных лесничеств: силами детей удалось собрать почти полтонны семечек, ягод и других вкусностей для зимующих птиц, а чтобы пернатые гости могли удобно столоваться — сделали 378 кормушек. Определенно, крылатая фауна Омской области хорошо себя вела в ушедшем году и количество подарков на это намекает.

Почти 400 кормушек и полтонны семечек и ягод. Юные омичи помогают птицам перезимовать
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Как выяснилось 1-го января, не всегда под елкой оказываются подарки — иногда разлапистые ветви прячут неожиданные проблемы. Это может подтвердить Андрей Шпиленко, замгубернатора Омской области. Уходящий год унес с собой научную степень политика — в работе под названием «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации», написанной замгубернатора, нашли заимствования из чужих исследований. Сам чиновник не унывает и готовится писать новую работу.

Списал научную работу. Омского замгубернатора лишили ученой степени за плагиат
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Неожиданности приходят и с первыми залпами петард: так, на утро после праздника, многие омичи потеряли своих домашних любимцев — просьбы о помощи в поисках и сообщения о найденных питомцах заполнили соцсети. Несколько омичей писали и в редакцию Города55. Надеемся, все потеряшки скоро найдутся.

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А некоторые семьи, наоборот, что-то приобрели в новогоднюю ночь. Как сообщил губернатор Омской области, Виталий Хоценко, ночью первого января появилось на свет пятеро омичей: 2 мальчика и 3 девочки. ЗАГС тоже поделился интересной информацией «по профилю»: чаще всего в 2023 году омичи выбирали новорожденным имена Артем и София.

В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей
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363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году
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Что касается новостей, то Город55 тоже подвел свои итоги: все самое необычное, хорошее и удивительное за целый год. Немного поностальгировать, посмеяться и вспомнить минувший год добрым словом — все это можно сделать в новостях ниже.

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Добрейшее и хорошенькое. Чем смог порадовать омичей прошедший 2023 год
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Тема №2. Некоторые проблемы не хотят уходить.

Некоторые «наследники» уходящего года всерьез подумывают задержаться надолго: например, капитальные проблемы в сфере ЖКХ, улицы, страдающие от обилия снега и заторов, а также перебои с газоснабжением.

Для жильцов одной из квартир в девятиэтажке на 11-й Чередовой год начался с угрозы затопления — по их словам, крыша не справилась с осадками, и вода просочилась ниже. Рубежом «последней надежды» стал натяжной потолок, фотографии которого и появились в сети. Покрытие свисало почти до уровня люстры — а это внушительный объем воды.

«Скоро все рухнет». В омской многоэтажке потолок не справился с потеплением
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Проблемы с последствиями осадков наблюдались и в «Изумрудном берегу» — жители ЖК столкнулись со огромным количеством льда на дороге, а управляющая компания, по их словам, займется уборкой не раньше 9 января.

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Леденящие душу новости (до сих пор) приходят и из городка Нефтяников. Местная жительница обратилась в редакцию Города55 — по ее словам, в доме 81 по улице 50 лет Профсоюзов все еще нет тепла.

«Просим помощи. Мэрии нет никакого дела. Звоним в администрацию, а мы не в курсе. Если они не в курсе, тогда что можно говорить. Звоним по отоплению, там ничего внятного не говорят», — рассказала женщина.
Никому нет дела. Жители дома в омских Нефтяниках пожаловались на условия проживания
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Север Омской области — достаточно популярное место. Особенно в новостях — последние несколько лет проблема газоснабжения этой части региона никак не хочет решатся: Тевризское газоконденсатное месторождение страдает от регулярных падений давления, а местные жители — от последствий таких явлений, поскольку отключения часто происходят в периоды заморозков. Вот и в очередной раз администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к возможности их задействовать. А задействовать, так или иначе, пришлось — газ все-таки отключили 4 января. Когда «голубое топливо» побежит по трубам — не сообщается, но ждут его больше тысячи абонентов ОАО «Тевризнефтегаз».

Испытания на прочность. Больше тысячи человек остались без газа на севере области
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Проблема другого «цвета» настигла омичей на улице Индустриальной: возле дома №4 разлилась настоящая «коричневая река» со снежными берегами. Администрация достаточно оперативно отреагировала на жалобы: информацию о аварии передали в «Омскводоканал». Но — все куда более запущенно, чем кажется на первый взгляд.

Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой
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Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
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Тема №3. Ожидания от 2024 года и его новинки.

Праздничный вечер — то самое время, когда люди желают друг другу всего самого лучшего и замечательного, загадывают желания и мечтают о… О чем мечтают омичи? Город55 собрал пожелания жителей региона на ближайшие 12 месяцев — о самом сокровенном и интересном можно узнать в новости ниже.

Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
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Киноновинки 2024 года тоже однозначно заслуживают упоминания: за первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Не отстают и другие фильмы — о всей пятерке лидеров подробнее в материале Города55.

В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн
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Внимание, если вы пропустили — Ленинградский мост почти готов. На этой неделе мэр Омска, Сергей Шелест, вернул надежду всем уставшим от пробок: еще каких-то 30% запланированных работ и мост вновь будет полноценно работать, завершение работ запланировано на май уже этого года.

Почти готов. Ленинградский мост в Омске капитально отремонтировали уже на 70%
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#Снег#Омск#Ленинградский мост#Илья Скобин#Новогодние итоги#Киноновинки 2024#Проблемы ЖКХ
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