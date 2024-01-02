Уборка только после праздников. В омском ЖК дороги превратились в скопление льда

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
О ситуации рассказали жители микрорайона «Изумрудный берег» в городском паблике «Омск ВК». По их словам, управляющая компания собирается знаться очисткой дорог только после праздников, то есть не раньше 9 января.
«Предлагаю к просмотру дворовую территорию микрорайона „Изумрудный берег“. УК „Изумрудный берег“ прокомментировала, что уборка территории будет проходить после 9 января, а пока у них праздники, и они поедают оливье! Видимо, до 30 декабря 2023 УК не знала о выпавших осадках в виде снега. В их 13-ю премию не входили незапланированные расходы по уборке снега!», — пожаловалась жительница жилого комплекса.
В комментариях к записи омичи начали массово отмечать, что такая картина наблюдается во многих дворах города и создает значительные неудобства.