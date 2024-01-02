Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Жители омского ЖК не могут дождаться очистки дорог в новогодние праздники

Уборка только после праздников. В омском ЖК дороги превратились в скопление льда

2 января 2024, 06:33
Фото: 1MI

Жители омского ЖК не могут дождаться очистки дорог в новогодние праздники

По словам местных жителей, управляющая компания отказывается приступать к работе до конца выходных.

О ситуации рассказали жители микрорайона «Изумрудный берег» в городском паблике «Омск ВК». По их словам, управляющая компания собирается знаться очисткой дорог только после праздников, то есть не раньше 9 января.

«Предлагаю к просмотру дворовую территорию микрорайона „Изумрудный берег“. УК „Изумрудный берег“ прокомментировала, что уборка территории будет проходить после 9 января, а пока у них праздники, и они поедают оливье! Видимо, до 30 декабря 2023 УК не знала о выпавших осадках в виде снега. В их 13-ю премию не входили незапланированные расходы по уборке снега!», — пожаловалась жительница жилого комплекса.

В комментариях к записи омичи начали массово отмечать, что такая картина наблюдается во многих дворах города и создает значительные неудобства.

Фото: Скриншот паблика "Омск ВК"
Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега
Узнать подробнее
#Дороги#Снег#Омск#Омская область#Уборка снега#Новости#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Содержание дорог
Подпишитесь
«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники
Сегодня, 05:03
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
Вчера, 04:31
Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу
Сегодня, 07:09
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
Сегодня, 08:30
363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году
Вчера, 09:16
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
Вчера, 10:04