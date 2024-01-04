Добрейшее и хорошенькое. Чем смог порадовать омичей прошедший 2023 год

Она распахнула свои двери ноябрьским днем. Несколько раз открытие гостиницы откладывалось, но почти под занавес 2023 года гостям наконец показали здешнее убранство. Название может отсылать к столичной гостинице, однако в этом присутствует иная логика, ведь Омск — это не только про хоккей или сыр «Омичка» (да-да, представьте себе). Для тех, кто не знал: на омском предприятии «Полет» занимаются производством ракеты «Ангара», так что город имеет прямое отношение к космической отрасли. Здесь 190 номеров категорий стандарт, улучшенный и люкс. Первые гости заселились уже в день открытия гостиницы. Здесь же располагается ресторан с концептуальным названием Space. Общая площадь отеля превышает 10 тыс кв м.