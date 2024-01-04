Добрейшее и хорошенькое. Чем смог порадовать омичей прошедший 2023 год

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С наступлением нового года обычно выдыхаешь и стараешься не вспоминать прошлое. А оно, как правило, пестрит, но не самыми радужными событиями. Конечно, мозг больше заточен на запоминание плохого, и каждый из нас в разные периоды жизни поддается пессимизму. 2023 год не стал исключением (как и его предшественники), но в нем происходило очевидно не только плохое. Город55 составил подборку из десяти хороших событий ушедшего года, которые помогут в этом убедиться.
Пожалуй, одно из самых знаковых для города событий. Скульптура основателя Омской области находится на Иртышской набережной. Памятник торжественно открыли в августе 2023 года. Красивый медный Иван Бухгольц восседает на коне рядом с магазином «Океан». К слову, это первая конная скульптура в Омске. Считается, что статуя олицетворяет государственную силу. Всадник обращен лицом к Иртышу. В одной руке он держит план крепости, а другая раскинута в сторону устья Оми. Бухгольц находится на постаменте с бронзовыми горельефами, основание которого символизирует форму пятиконечной крепости. Этот памятник стал подарком городу в честь его 307-летия. Меценатом выступило АО «Группа компаний „Титан“». Если давно не бывали на набережной — советуем сходить и посмотреть.
Она распахнула свои двери ноябрьским днем. Несколько раз открытие гостиницы откладывалось, но почти под занавес 2023 года гостям наконец показали здешнее убранство. Название может отсылать к столичной гостинице, однако в этом присутствует иная логика, ведь Омск — это не только про хоккей или сыр «Омичка» (да-да, представьте себе). Для тех, кто не знал: на омском предприятии «Полет» занимаются производством ракеты «Ангара», так что город имеет прямое отношение к космической отрасли. Здесь 190 номеров категорий стандарт, улучшенный и люкс. Первые гости заселились уже в день открытия гостиницы. Здесь же располагается ресторан с концептуальным названием Space. Общая площадь отеля превышает 10 тыс кв м.
Замечали, как выглядят подпорные стенки между Юбилейными и Комсомольскими мостами? Раньше там было ничего, а с лета 2023 года их украшает яркое граффити. Омские уличные художники реализовали творческие амбиции в этом проекте. И им хорошо, и у гуляющих по центру глаз еще больше радуется. В городское полотно у Оми вписали огромный спортивный мурал. У реки можно видеть изображения всех видов спорта. Появились они там неслучайно — выше на набережной возвышаются бюсты победителей Олимпийских и Параолимпийских игр. Аллея олимпийцев возникла благодаря таланту скульптора Сергея Полегаева и меценату Сергею Козубенко. И, пускай, хорошей аллея получилась вообще не сразу, все-таки, сейчас там пройтись очень даже приятно.
Жительница села Чистоозерье (Большереченский район) Надежда Кучумова прославилась на всю Россию и стала в прямом смысле звездой интернета. Конечно, история по своей сути не совсем добрая, ведь 81-летняя женщина и ее односельчане пережили один из страшнейших пожаров весной 2023 года. После него уцелело только два дома, в том числе и Надежды Архиповны.
Она бодро прокатила на своей самоходке Виталия Хоценко по сгоревшему селу, чтобы врио губернатора оценил ущерб от стихии. Бабушка прожила в родном селе всю жизнь и не покинула его даже тогда, когда осталась буквально единственной жительницей. Она ведет активный образ жизни и поддерживает связь с родными, которые живут неподалеку. Ее непоколебимость и позитив запали в душу многим россиянам. Женщина даже получила знак отличия «За служения Омской области».
В Омске живет много талантливых и амбициозных людей (делаем вывод как минимум по предыдущему пункту). У каждого свой путь, и омичка Александра Яковлева прокладывает его по миру литературы. Ее роман «Иные» стал одним из самых читаемых произведений по итогам прошлого года. Соответствующий рейтинг представил сервис «Букмейт». Книга омской писательницы заняла седьмую строчку, роман находится рядом с работами очень небезызвестных авторов — Виктора Пелевина (KGBT+), Джорджа Оруэлла (1984), Михаила Булгакова («Мастер и Маргарита») и других.
К слову, в 2023 году Омск «засветился» не только как город прозаиков, но и поэтов. Так, стихотворение омички Златы Маркиной «Мне бы хотелось проснуться у моря», опубликованное в 2018 году, украшает одну из остановок северной столицы.
К созданию семьи и потомства стремятся все живые существа. Не стоит отчаиваться, если этот процесс может затянуться. Пример целеустремленности — пара черных лебедей, проживающая на территории Большереченского зоопарка. На протяжении нескольких лет они усердно работали над тем, чтобы увеличить количество голов в своем семействе, и труды, как говорится, не прошли даром. Мама и папа вместе грели яйца, поочередно заходя на «смену».
В ноябре их малышам уже исполнился месяц; они начали активно набирать вес и научились плавать. Конечно, привычка сидеть на маминой спине осталась. Глава семьи при этом изменился в характере и несколько раз боролся с веником во время уборки вольера. Ради защиты потомства в целом можно даже и со шваброй подраться.
Прошлой осенью стали известны итоги ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023. Она была учреждена ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. Попасть в этот рейтинг равно получить подтверждение мастерства и профессионализма, а тем более в топ-50 заведений… Омский «Осип Терлеев» занял 22-ю строчку. Ресторан принадлежит известному предпринимателю и владельцу торговой марки «Сибирский провиант» Юрию Чащину.
Второй особенной гастрономической точкой в Омске стало заведение грузинской кухни Nana. Им владеет ресторатор Антон Назаренко. Его последний гастрономический проект поделил 45-е и 46-е место с новосибирским The Chops. В общем списке из 174 точек также можно увидеть омские заведения «Семь. Ноль. Ноль», «У Беллуччи круче», La Riviera, «Два поэта», «Пиццот», «Рамен с уткой», Pinzeria by bontempi, «Гении пью кофе», «Сенкевич», «Гурман», «Джованни», AZIA.ТЫ, Base и «Метаморфозы».
Крупная звукозаписывающая компания «Студия Союз» объявила омскую поп-группу «5УТРА» победителем в номинации «Артист года-2023». Скорее всего, вслед за этим признанием земляков ждет нечто еще, что поможет им двинуться на большую сцену к массовому зрителю и откроет для них новые творческие горизонты. Кстати, эта группа — дуэт талантливой супружеской пары. Анна и Никита Беляковы занимаются музыкой как коллектив «5УТРА» на протяжении уже восьми лет.
Их релизы имеют золотой и платиновый статус продаж в России и СНГ. Осенью 2023 года трек омичей «Давай сбежим» («Искорки») занял седьмую строчку в топе «Яндекс.Музыки». В «ВКонтакте» же он оказался на десятом месте наряду с хитами исполнительниц Anna Asti, INSTASAMKA и других популярных артистов.
У жителей города теперь есть еще один светящийся объект, который поздравляет их с праздниками (первый — колесо обозрения в парке «Вокруг света»). Кто бы мог подумать, что такую техническую конструкцию можно превратить в настоящий арт-объект. Стоило только местным жителям немного потерпеть перебои с телевещанием, а сотрудникам РТРС поработать на высоте 180 метров… Преображением вышки занимались в прошлом году.
Можно только догадываться, сколько светодиодной ленты было использовано для этого, но одно известно точно: подсветка у моста 60-летия ВЛКСМ добавляет света и цвета в глубокие зимние сумерки. Словно огромная новогодняя ель из металла вышка стала еще одним украшением города в январские праздники.
Волонтер омского благотворительного центра «Радуга» Иван Давыдов зимой 2023 года объявил о том, что пройдет по сложнейшему маршруту вдоль замерзшего озера Байкал. Своим походом он решил поддержать детей хосписа. Вместе с товарищем из Москвы Давыдов находился в походе 45 дней. Для своей поездки омич выбрал один из самых холодных месяцев — февраль. При этом почти все ночевки у путешественников проходили на льду. Идея по итогу была реализована, а на основе отснятых материалов получился фильм.
Список десяти хороших событий ушедшего года представлен вашему вниманию. Стоит отметить, что в материале перечислены не все приятные моменты, которыми 2023 год мог порадовать омичей. Сколько эмоций принес нам только один заплыв на секс-куклах! Соревнования для взрослых «Заплыв на Зинах» проводят в регионе уже третий год. Разумеется, речь идет о летней забаве, а вот о том, куда сходить и на что посмотреть омичам на новогодних праздниках, можно прочитать у Города55 по ссылкам, представленным ниже.