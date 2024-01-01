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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:20

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Почти 400 кормушек и полтонны семечек и ягод. Юные омичи помогают птицам перезимовать

1 января 2024, 05:17
Фото: 1MI
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Омские школьники собрали для зимующих птиц больше полтонны корма

В регионе подвели итоги работы школьных лесничеств.

Омские школьники в 2023 году для зимующих птиц собрали 508 кг семечек, ягод и других припасов, а также изготовили 378 кормушек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Омской области подвели итоги работы школьных лесничеств. Первое место досталось «Лесному дозору» из школы №2 Тевризского района — за год ребята собрали более 300 кг сушеных плодов шиповника, рябины, калины, остатков хлеба, изготовили и развешали 213 новых домиков для птиц, привыкших гнездиться в дуплах.

Также в минувшем году юные лесоводы помогали защищать леса от пожаров, собирали мусор в лесополосах, ухаживали за саженцами.

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#Общество#Пожары#Охрана природы#Ягоды#Сбор мусора#Евгений Игишев
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