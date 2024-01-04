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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:21

иллюстрация

Почти готов. Ленинградский мост в Омске капитально отремонтировали уже на 70%

4 января 2024, 10:18
Фото: Город55
иллюстрация

Ленинградский мост в Омске капитально отремонтировали уже на 70%

К концу весны наступившего года проект должен быть завершен.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о состоянии Ленинградского моста, где всем ходом идет капитальный ремонт. Готовность объекта составляет 70%.

Подрядчик ООО «СтройТраст» монтирует тротуарные консоли на перекрытой для движения половине моста. Также параллельно строители работают с опорами и пролетами сооружения. Они восстанавливают бетонные поверхности и металлические конструкции.

Рабочие ведут ремонт и на новогодних каникулах, отмечает градоначальник у себя в телеграм-канале. Согласно заключенному контракту, Ленинградский мост должен быть готов до конца мая 2024 года.

После этого, напомним, будут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Работы на этом объекте хотят развернуть грядущим летом. Обновление моста у Телецентра оценивают в 2,5 млрд рублей.

Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра
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#Город#Омская область#Капремонт#Ленинградский мост#Подрядчик#Новости#Алина Ясинская
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