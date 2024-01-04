Почти готов. Ленинградский мост в Омске капитально отремонтировали уже на 70%

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о состоянии Ленинградского моста, где всем ходом идет капитальный ремонт. Готовность объекта составляет 70%.
Подрядчик ООО «СтройТраст» монтирует тротуарные консоли на перекрытой для движения половине моста. Также параллельно строители работают с опорами и пролетами сооружения. Они восстанавливают бетонные поверхности и металлические конструкции.
Рабочие ведут ремонт и на новогодних каникулах, отмечает градоначальник у себя в телеграм-канале. Согласно заключенному контракту, Ленинградский мост должен быть готов до конца мая 2024 года.
После этого, напомним, будут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Работы на этом объекте хотят развернуть грядущим летом. Обновление моста у Телецентра оценивают в 2,5 млрд рублей.