Списал научную работу. Омского замгубернатора лишили ученой степени за плагиат

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Вице-губернатора Омской области Андрея Шпиленко лишили ученой степени кандидата наук. Соответствующий приказ подписали в Минобрнауки 13 декабря. Диплом, подтверждающий ученую степень, выданный Шпиленко в 2013 году, признали недействительным.
В работе под названием «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации», написанной замгубернатора, нашли заимствования из чужих исследований. Выяснилось, что более чем на 40 страницах научной работы присутствовал плагиат.
Ранее чиновник рассказал, что не будет оспаривать решение диссертационного совета. Андрей Шпиленко намерен написать новую научную работу.
Напомним, в декабре вице-губернатор Омской области на встрече со студентами СибАДИ раскритиковал внешний вид одного из учащихся. Чиновнику не понравилась футболка с надписью Brooklyn.