363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году

В ЗАГСе рассказали о самых популярных именах для детей в Омске в 2023 году

В список редких имен попали такие мужские имена, как Нерон, Фадей, Рауф, Бахыт и Мухаммадисо. Самыми необычными именами для девочек стали Любомира, Миланна, Лианна, Рианна и Лучезара.