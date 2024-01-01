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Published Сегодня, 09:16

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363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году

1 января 2024, 09:16
Фото: 1MI
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В ЗАГСе рассказали о самых популярных именах для детей в Омске в 2023 году

В список редких имен попали такие мужские имена, как Нерон, Фадей, Рауф, Бахыт и Мухаммадисо. Самыми необычными именами для девочек стали Любомира, Миланна, Лианна, Рианна и Лучезара.

Портал ЗАГСа сегодня, 1 января, подвел итоги 2023 года и рассказал о самых популярных и редких именах, которые давали омичи новорожденным.

Так, младенцев-мальчиков чаще всего называли Артем (363 новорожденных), Михаил (354), Александр (332), Матвей (283) и Максим (273), а девочек — София (311), Ева (304), Анна (291), Виктория (262), Мария (235).

В список редких имен попали такие мужские имена, как Нерон, Фадей, Рауф, Бахыт и Мухаммадисо. Самыми необычными именами для девочек стали Любомира, Миланна, Лианна, Рианна и Лучезара.

Ранее Город55 сообщал, что в новогоднюю ночь в Омской области появились на свет пятеро маленьких омичей: 3 девочки и 2 мальчика.

В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей
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#Общество#Омск#ЗАГС#Евгений Игишев
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