363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Портал ЗАГСа сегодня, 1 января, подвел итоги 2023 года и рассказал о самых популярных и редких именах, которые давали омичи новорожденным.
Так, младенцев-мальчиков чаще всего называли Артем (363 новорожденных), Михаил (354), Александр (332), Матвей (283) и Максим (273), а девочек — София (311), Ева (304), Анна (291), Виктория (262), Мария (235).
В список редких имен попали такие мужские имена, как Нерон, Фадей, Рауф, Бахыт и Мухаммадисо. Самыми необычными именами для девочек стали Любомира, Миланна, Лианна, Рианна и Лучезара.
Ранее Город55 сообщал, что в новогоднюю ночь в Омской области появились на свет пятеро маленьких омичей: 3 девочки и 2 мальчика.