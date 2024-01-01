В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей

Ранее Город55 рассказывал, какими необычными именами называют новорожденных в Омской области. При этом чаще всего в 2023 году сыновей называли Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.