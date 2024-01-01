В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В Омской области минувшей ночью, 1 января, на свет появились пятеро маленьких омичей: 2 мальчика и 3 девочки. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале и пожелал здоровья малышам и их родителям.
Ранее Город55 рассказывал, какими необычными именами называют новорожденных в Омской области. При этом чаще всего в 2023 году сыновей называли Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.