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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

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В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей

1 января 2024, 06:49
Фото: 1MI
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В ночь с 31 декабря на 1 января в регионе родились 2 мальчика и 3 девочки.

В Омской области минувшей ночью, 1 января, на свет появились пятеро маленьких омичей: 2 мальчика и 3 девочки. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале и пожелал здоровья малышам и их родителям.

Ранее Город55 рассказывал, какими необычными именами называют новорожденных в Омской области. При этом чаще всего в 2023 году сыновей называли Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

Байхан, Иймона и Долаана. Какими необычными именами омичи называли новорожденных
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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Дети#Родители#Губернатор#Рождение#Евгений Игишев#Имена#Виталий Хоценко#Телеграм-канал
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