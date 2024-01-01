В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн

Сегодня, 1 января, в первый день проката российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Также в пятерке лидеров «Три богатыря и Пуп Земли», «Манюня: новогодние приключения» и «Елки 10». Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.