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В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн

1 января 2024, 08:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Холоп 2» и «Бременские музыканты» в Омске собрали больше 3 млн за один день

Также в пятерке лидеров «Три богатыря и Пуп Земли», «Манюня: новогодние приключения» и «Елки 10».

Сегодня, 1 января, в первый день проката российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Также в пятерке лидеров «Три богатыря и Пуп Земли», «Манюня: новогодние приключения» и «Елки 10». Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.

Подробнее о сборах — в таблице:

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах

Отметим, что спрос на билеты в кино на новогодних каникулах повышен. На сайтах омских кинотеатров на отдельные сеансы места выкупают за несколько дней до показа.

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#Общество#Кино#Кинотеатры#Кинопоказ#Евгений Игишев
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