В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
Сегодня, 1 января, в первый день проката российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Также в пятерке лидеров «Три богатыря и Пуп Земли», «Манюня: новогодние приключения» и «Елки 10». Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.
Подробнее о сборах — в таблице:
Отметим, что спрос на билеты в кино на новогодних каникулах повышен. На сайтах омских кинотеатров на отдельные сеансы места выкупают за несколько дней до показа.