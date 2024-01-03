Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м

В Большереченском зоопарке пеликан Гриша благополучно пережил зиму и нашел друзей в новом доме. Птицу нашли в сугробе в предсмертном состоянии жители Колосовского района. Пеликана отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета. Теперь же у Гриши все в порядке.