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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

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Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м

3 января 2024, 12:08
Фото: 1MI
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Город55 собрал подборку забавных, смешных и необычных события, которые произошли в регионе в прошлом году.

Новости города, страны и мира состоят не только из происшествий, политики, экономики и проблем. В нашей жизни есть место для забавных, смешных, необычных событий. Город55 собрал подборку таких новостей.

Новый, 2023-й год, начался с празднования 22-летия омского кота Тимофея Ильича. Возможно, это самый старый кот в городе. Секрет его долголетия — в правильном питании. Тимофей Ильич ест натуральный корм.

Тимофею Ильичу 22 года! В год Кота в Омске нашли хвостатого старожила
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В начале года в Омскую область вернулись пятирублевые купюры. Свежеотпечатанные банкноты выглядят так, будто стоит моргнуть, а за окном 1998 год. Жители региона изначально приняли купюры за фальшивки и проверяли на наличие водяных знаков.

Фото: Город55

Впервые отпечатали такие банкноты в 1997 году, а ввели в обращение в 1998. Но наступил 2023 год, и омичи в комментариях первым делом обеспокоились, будут ли принимать такие купюры банкоматы.

Ностальгическая машина времени. В Омскую область вернулись пятирублевые купюры
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В Большереченском зоопарке пеликан Гриша благополучно пережил зиму и нашел друзей в новом доме. Птицу нашли в сугробе в предсмертном состоянии жители Колосовского района. Пеликана отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета. Теперь же у Гриши все в порядке.

Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы
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В марте омич прокатился по центру города на сноуборде, зацепившись за автомобиль. Слалом по заснеженным улицам экстремалы записали на видео и выложили в соцсети. Правда, эффектный ролик привлек внимание, в том числе, и сотрудников Госавтоинспекции. Водителя и сноубордиста оштрафовали, они не стали отрицать своей вины.

Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге
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В середине марта омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ. Гребец рассказал, что не является профессиональным спортсменом и соблюдает правила безопасности.

«Да, вода ледяная, но на мне гидрокостюм, что касается глубины, то в этом месте она не превышает полутора метров. Опасность перевернуться и упасть в воду практически нулевая, поскольку главная опасность для каноэ — это волны, а их сейчас попросту нет, да, и при сильном ветре на Иртыше она просто не наберет достаточной силы», — уверен омич.
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
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В апреле весь мир сошел с ума из-за ChatGPT. Город55 также протестировал нейросеть и задал ей несколько вопросов. Искусственный интеллект рассказал как нужно управлять Омской областью и дал советы губернатору Виталию Хоценко, на тот момент врио.

Мы также попросили искусственный разум пошутить про Омск. Шутка вышла весьма на любителя.

— Почему в Омске так много берез?
— Потому что они были засажены вместо деревьев, которые губернатор съел на новогодних приемах.
Советы губернатору и неудачная шутка. ChatGPT ответил на актуальные вопросы про Омск
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В конце апреля сети завирусилось видео из телеграм-канала Виталия Хоценко. В ролике местная жительница отвезла на своей машине Виталия Хоценко в пострадавшее от пожаров село Чистоозерье. Выяснилось, что на видео 81-летняя Надежда Кучумова, чей дом стал одним из двух уцелевших в деревне.

СкриншотСкриншот
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Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне
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В июне Омскую область накрыла аномальная жара, а на улицах города заметили необычного пешехода. В +35 он был в зимней шапке и пуховике. Одетого не по погоде омича засняли на видео и выложили в сеть. Свою прогулку герой ролика объяснил желанием отвлечься от негативных мыслей.

В шапке и куртке в +35. В Омске заметили необычного прохожего
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В первый июльский день в Омской области прошел заплыв на резиновых секс-куклах. Соревнование состоялось на двухдневном празднике «Наш фестиваль». Состязание хоть и шуточное, но борьба развернулась вполне себе настоящая. Корреспондент Города55 побывал на необычном заплыве и принес несколько ярких фото:

Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах
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В августе Омск на два дня погрузился в Средневековье. В парке Победы прошел исторический фестиваль «Щит Сибири». Локации были представлены Ранним Средневековьем, Развитым Средневековьем, Российской античностью и Великой Отечественной войной. Гостям предлагалось пройти квест и попробовать себя в интерактивах: можно было жахнуть из пушки, поработать за ткацким станком, выстрелить из лука, почувствовать себя в роли кузнеца, сразиться в поединке.

Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции
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В историческом парке «Россия — моя история» прошел флешмоб, посвященный лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыканты со всего Омска сыграли песни коллектива на ста инструментах. На флешмобе были гитара Егора Летова и барабаны группы «Гражданская оборона». Каждый желающий мог буквально прикоснуться к истории кумиров.

Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
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В начале ноября в ночном небе над Омской областью появилось северное сияние. Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца. Сияние можно было увидеть практически на всей территории региона, в том числе и в областном центре, что редкость. Омичи поделились фотографиями природного явления.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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Под конец года собаки игроков омского «Авангарда» снялись в рекламе мерча. Четвероногие показали коллекцию одежды для животных под названием AvanGav в преддверии «хвостатого» матча, на котором болельщики собрали 500 кг корма для бездомных собак и кошек.

Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
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А какие события тронули, рассмешили или порадовали вас в прошедшем году? Поделиться можно здесь.

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