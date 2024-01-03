Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как стало известно Городу55, авария на сетях водоканала у пятиэтажного дома на Индустриальной была не единственной за последнее время. Эту информацию нашей редакции подтвердили в пресс-службе «Росводоканала».
Первое повреждение на трубопроводе произошло неделю назад, 27 декабря, бригады организации его устранили.
«Вчера, 2 января, бригада выезжала на место для обследования коммуникаций. Вчера вечером возникло второе повреждение на данном трубопроводе. Принято решение заменить аварийный участок, что сейчас и делают специалисты», — сообщили Городу55 в «Росводоканале».
Из-за возникшего повреждения двор и подъезд пятиэтажки на Индустриальной, 4 оказались затопленными. А на время ремонтных работ без воды остались частный сектор на улице Худенко, частная немецкая школа, проблемы с водоснабжением также могут наблюдаться в поселке Кордный, улицах 2-й и 3-й Молодежной.
При этом омичка, обратившаяся в редакцию Города55, сообщила, что она не может добиться ответов по сложившейся ситуации от городских служб.
«Диспетчерская города Омска, в частности оператор 25, посоветовала лечь спать до завтра до 10 часов утра, диспетчерская „Омскводоканала“ вообще не знает, где именно авария и где ее устраняют, а диспетчер УК ООО " ТРИОД» не в курсе, где авария и почему нет холодной воды», — написала женщина.
На месте аварии сейчас продолжают работать бригады, ремонтные работы ориентировочно продлятся до 18.00 часов.