Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы

Из-за возникшего повреждения двор и подъезд пятиэтажки на Индустриальной, 4 оказались затопленными. А на время ремонтных работ без воды остались частный сектор на улице Худенко, частная немецкая школа, проблемы с водоснабжением также могут наблюдаться в поселке Кордный, улицах 2-й и 3-й Молодежной.