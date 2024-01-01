Испугался салюта и убежал. Омичи массово ищут потерявшихся собак

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В новогоднюю ночь в Омске пропало несколько собак. Так, в Амурском поселке на улице Стороженко потерялся йоркширский терьер по кличке Оскар. Собака испугалась салюта и убежала.
«Если кто-то нашел в новогоднюю ночь в этом районе собачку, верните за вознаграждение. Фото за несколько часов до того, как пропал», — сообщила Городу55 омичка Елизавета.
Аналогичные объявления появились в городском паблике «Омск ВК». Так, на улице Чокана Валиханова ночью нашли собаку в ошейнике. Местные жители ищут владельца животного.
Также хозяева ищут шпица по кличке Тося.
Еще одна потеряшка забежала в подъезд многоквартирного дома на улице Омской.