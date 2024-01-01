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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

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Испугался салюта и убежал. Омичи массово ищут потерявшихся собак

1 января 2024, 11:06
Фото: Город55
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В Омске в новогоднюю ночь потерялись несколько собак

Потерявшихся животных находят в разных районах города.

В новогоднюю ночь в Омске пропало несколько собак. Так, в Амурском поселке на улице Стороженко потерялся йоркширский терьер по кличке Оскар. Собака испугалась салюта и убежала.

«Если кто-то нашел в новогоднюю ночь в этом районе собачку, верните за вознаграждение. Фото за несколько часов до того, как пропал», — сообщила Городу55 омичка Елизавета.
Йоркширский терьер ОскарЙоркширский терьер Оскар
Йоркширский терьер Оскар
Фото: Предоставлено Городу55

Аналогичные объявления появились в городском паблике «Омск ВК». Так, на улице Чокана Валиханова ночью нашли собаку в ошейнике. Местные жители ищут владельца животного.

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Фото: Омск ВК

Также хозяева ищут шпица по кличке Тося.

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Фото: Омск ВК

Еще одна потеряшка забежала в подъезд многоквартирного дома на улице Омской.

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Фото: Омск ВК
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#Общество#Омск#Омская область#Собаки#Собака#Животное#Поиск#Евгений Игишев
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