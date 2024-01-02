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В омской многоэтажке натяжной потолок не справился с потеплением

«Скоро все рухнет». В омской многоэтажке потолок не справился с потеплением

2 января 2024, 04:44
Фото: 1MI

В омской многоэтажке натяжной потолок не справился с потеплением

После резкого потепления на потолке в одной из квартир дома №5А по улице 11-я Чередовая появился огромный пузырь с водой.

О ситуации рассказали местные жители в телеграм-канале «Я в шоке. Омск». По их словам, подтопление произошло из-за обилия осадков, с которыми не справилась крыша. Как следствие — испорченный натяжной потолок, еле сдерживающий воду.

«Вот такой у нас потолок, висит пузырь. Ул. 11-я Чередовая, дом 5А, скоро все рухнет. 8 этаж, ждем сюрприз», — написал житель одной из квартир.

На кадрах, прикрепленных к сообщению, видно, что проблема особенно острая в ванной комнате. Там свисающее покрытие уже находится на одном уровне с люстрой.

Фото: Скриншот паблика «Я в шоке. Омск»

Напомним, что в конце осени из-за капремонта крыши дома по улице Октябрьская, 46Б в Любинском поселке жители остались с протекающей крышей. Жильцы объяснили, что строители сняли крышу и долгое время не ставили новую.

С плесенью и водой. Жильцов омской двухэтажки затопило из-за срыва капремонта крыши
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#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Затопления#Подтопление#Затопление#Анастасия Баянова
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