«Скоро все рухнет». В омской многоэтажке потолок не справился с потеплением

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
О ситуации рассказали местные жители в телеграм-канале «Я в шоке. Омск». По их словам, подтопление произошло из-за обилия осадков, с которыми не справилась крыша. Как следствие — испорченный натяжной потолок, еле сдерживающий воду.
«Вот такой у нас потолок, висит пузырь. Ул. 11-я Чередовая, дом 5А, скоро все рухнет. 8 этаж, ждем сюрприз», — написал житель одной из квартир.
На кадрах, прикрепленных к сообщению, видно, что проблема особенно острая в ванной комнате. Там свисающее покрытие уже находится на одном уровне с люстрой.
Напомним, что в конце осени из-за капремонта крыши дома по улице Октябрьская, 46Б в Любинском поселке жители остались с протекающей крышей. Жильцы объяснили, что строители сняли крышу и долгое время не ставили новую.