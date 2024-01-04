Испытания на прочность. Больше тысячи человек остались без газа на севере области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко рассказал о том, что на севере региона приостановлена подача газоснабжения. Соответствующие решение приняли из-за перепадов температур.
На фоне усиливающихся морозов в системе газоснабжения Тевризского газоконденсатного месторождения вновь произошло падение давления. Подобная ситуация возникает каждую зиму уже больше пяти лет.
По информации министра, газа лишены 1 060 абонентов ОАО «Тевризнефтегаз». Газоснабжение отключили в многоэтажках и домах на земле. Проблема коснулась жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов. Как уточнил Шнипко, всех сельчан перевели на альтернативные источники отопления.
Сроки восстановления газоснабжения в домах не называются. Чиновник сообщил, что газ подадут сразу, как нормализуется давление в системе. Как уточняется в его телеграм-канале, главы районов готовы помочь северянам в случае необходимости.
Напомним, что жителям региона предусмотрена компенсация затрат на отопление. Субсидии от областного правительства предполагают выплаты на сумму 21,5 тыс рублей на электротермию, а также 8,1 тыс рублей на твердое топливо.
До этого губернатор Омской области сообщал, что проблему с газоснабжением на севере региона собираются решать с помощью магистрального газопровода. Правда, по плану его собираются вводить в эксплуатацию только в 2025 году.