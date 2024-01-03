Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Накануне сразу в нескольких пабликах появились жалобы от жильцов пятиэтажного дома по улице Индустриальная, 4. Двор из-за прорыва труб оказался затоплен.
«Службы ЖКХ не реагируют, жильцы не могут выйти из дома, администрация, вы куда смотрите», — поинтересовались местные жители.
Перед домом образовалась «коричневая река». Не дождавшись приезда аварийных служб, омичи начали самостоятельно отчерпывать воду, которая из-за похолодания начала уже замерзать.
«За домом уже каток, так же будет и в подъездах, если не убрать. Но инвентаря в благоустроенных квартирах не хватает», — написали омичи.
В администрации отреагировали на распространяющиеся жалобы и сообщили, что информация о коммунальной аварии была передана в «Омскводоканал». Аварийные бригады предприятия, по словам мэрии, будут направлены по данному адресу. Правда, без уточнения, когда именно это произойдет.
Пятиэтажку на Индустриальной построили в 1963 году. Жильцов 80 квартир обслуживает ООО «Космос-1».
Отметим, что аналогичную жалобу оставили и жильцы двухэтажного дома в поселке Биофабрика, 3. Омичи сообщили, что их топит кипятком.
«Кипяток уже под самый пол поднялся! Дом аварийный, на стяжках! Может сложиться в любую минуту! Аварийная диспетчерская бросает трубку», — рассказала женщина.