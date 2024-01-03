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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Иллюстрация

Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой

3 января 2024, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске двор на Индустриальной залило водой из-за прорыва труб

Не дождавшись приезда аварийных служб, жильцы пятиэтажки отправились самостоятельно отчерпывать воду.

Накануне сразу в нескольких пабликах появились жалобы от жильцов пятиэтажного дома по улице Индустриальная, 4. Двор из-за прорыва труб оказался затоплен.

«Службы ЖКХ не реагируют, жильцы не могут выйти из дома, администрация, вы куда смотрите», — поинтересовались местные жители.

Перед домом образовалась «коричневая река». Не дождавшись приезда аварийных служб, омичи начали самостоятельно отчерпывать воду, которая из-за похолодания начала уже замерзать.

«За домом уже каток, так же будет и в подъездах, если не убрать. Но инвентаря в благоустроенных квартирах не хватает», — написали омичи.
Затопленный двор на ИндустриальнойЗатопленный двор на Индустриальной
Затопленный двор на ИндустриальнойЗатопленный двор на Индустриальной
Затопленный двор на Индустриальной
Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»

В администрации отреагировали на распространяющиеся жалобы и сообщили, что информация о коммунальной аварии была передана в «Омскводоканал». Аварийные бригады предприятия, по словам мэрии, будут направлены по данному адресу. Правда, без уточнения, когда именно это произойдет.

Пятиэтажку на Индустриальной построили в 1963 году. Жильцов 80 квартир обслуживает ООО «Космос-1».

Отметим, что аналогичную жалобу оставили и жильцы двухэтажного дома в поселке Биофабрика, 3. Омичи сообщили, что их топит кипятком.

«Кипяток уже под самый пол поднялся! Дом аварийный, на стяжках! Может сложиться в любую минуту! Аварийная диспетчерская бросает трубку», — рассказала женщина.
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#Общество#Происшествия#Омск#ОмскВодоканал#Новости#Вода#Жалоба#Затопление#Юлия Истомина#Коммунальная авария
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