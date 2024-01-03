Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой

В администрации отреагировали на распространяющиеся жалобы и сообщили, что информация о коммунальной аварии была передана в «Омскводоканал». Аварийные бригады предприятия, по словам мэрии, будут направлены по данному адресу. Правда, без уточнения, когда именно это произойдет.