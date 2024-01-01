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В предвкушении праздника. На дорогах Омска 31 декабря задержали 9 пьяных водителей

1 января 2024, 03:38
Фото: 1MI
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Перед Новым годом на омских дорогах задержали 9 пьяных водителей

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 3 ДТП, 5 человек получили травмы.

На дорогах Омской области в преддверии Нового года задержали 9 пьяных водителей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие сутки в Омской области выписали 343 протокола за нарушения ПДД, произошло 3 ДТП, 5 человек получили травмы.

В последний день 2023 года в полицию Омска поступило 638 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 7 уголовных дел, 6 преступлений раскрыто по горячим следам.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Светофор#Пешеходы#Травмы#ГИБДД#Пешеходные переходы#Евгений Игишев#Опьянение
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