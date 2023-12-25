Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня

Сегодня в региональном УМВД рассказали о 42-летней женщине, которая стала жертвой мошенников. Аферисты общались с ней на протяжении недели, после чего потерпевшая взяла нож и пришла в офис банка по улице Маршала Жукова. Сначала звонившие представились операторами сотовой связи, потом — работниками госучреждений, она переводила им деньги на протяжении нескольких дней, сумма перечисленных средств составила 2,8 млн рублей. Позже мошенники убедили омичку потребовать в банке от кассира 5 млн рублей и взять с собой нож. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.