Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость №1. В Омске при пожаре погибли двое маленьких детей и их бабушка
Сегодня в поселке Береговом произошла трагедия, в которой погибли двое детей и их бабушка. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. По предварительной информации, возгорание случилось в садовом доме примерно 14 часов сегодня, причиной могло стать короткое замыкание в новогодней гирлянде, которую повесили на елку. Точная причина пожара будет установлена после экспертизы.
Новость №2. В Омск придет экстремальное потепление в преддверии Нового года
В канун новогодних праздников Омскую область накроет аномальная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова цитирует ТАСС. Ожидается, что температура воздуха в последнюю неделю 2023 года ожидается на 12-15 градусов выше нормы. В Омской области будет около 0 градусов, такой же показатель будет в Новосибирской и Томской областях.
Новость №3. В Омске женщина принесла в банк нож и потребовала пять миллионов
Сегодня в региональном УМВД рассказали о 42-летней женщине, которая стала жертвой мошенников. Аферисты общались с ней на протяжении недели, после чего потерпевшая взяла нож и пришла в офис банка по улице Маршала Жукова. Сначала звонившие представились операторами сотовой связи, потом — работниками госучреждений, она переводила им деньги на протяжении нескольких дней, сумма перечисленных средств составила 2,8 млн рублей. Позже мошенники убедили омичку потребовать в банке от кассира 5 млн рублей и взять с собой нож. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.