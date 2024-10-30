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Дистанционное мошенничество

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Октябрь
Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей
Жительница Исилькуля обратилась к «целительнице» и попросила вылечить ноги.
30 октября, 12:52
Сентябрь
На россиян массово заочно оформляют кредиты: объясняем, как поступить в этой ситуации
11 сентября, 09:24
Успела взять миллионный кредит. Полицейские спасли омичку от телефонных мошенников
Сотрудница полиции не дала 58-летней омичке перевести крупную сумму аферистам, во время общения с мошенниками потерпевшая успела взять миллионный кредит.
4 сентября, 14:08
Июль
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
Продолжают доверять. С начала года омичи отдали мошенникам почти миллиард рублей
В региональной прокуратуре рассказали, сколько случаев мошенничества произошло в Омской области с начала года, ущерб от действий аферистов составил более 840 млн рублей.
20 июля, 06:37
«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
19 июля, 13:01
Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
16 июля, 12:49
Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей
Калачинская межрайонная прокуратура защитила права местной жительницы, которую обманула мошенница из другого региона.
12 июля, 11:41
Июнь
Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов
Только на пятый раз, когда позвонили мошенники, супружеская пара поняла, что у них не получится заработать.
29 июня, 11:02
Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.
19 июня, 11:13
Май
Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа
Правоохранители закончили расследование дела 28-летней омички, которая оформляла микрозаймы на бывшего мужа с помощью фальшивых фотографий.
25 мая, 08:05
Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года
С начла 2024 года омичи перевели мошенникам более полумиллиарда рублей, об этом рассказали в региональной прокуратуре.
25 мая, 06:05
17 потерпевших. Омич продавал несуществующую мебель жителям 11 регионов
Сотрудники регионального УМВД задержали мужчину, который подозревается в 17 эпизодах мошенничества.
22 мая, 09:35
Апрель
Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени
3 апреля, 11:24
82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Женщина-инвалид поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег, дело расследует прокуратура.
2 апреля, 08:28
Март
По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов
28 марта, 11:20
Ради просмотров. 9-летняя омичка взяла два кредита на мать после общения с аферистами
18 марта, 10:23
Пенсионер не промах. Молодой омич поплатится свободой за обман пожилых людей
Парню грозит до пяти лет свободы за совершение нескольких выездов в качестве курьера мошенников.
18 марта, 07:28
Плакала у банкомата. Омский полицейский спас женщину от лжесотрудника ФСБ
16 марта, 04:29
Февраль
Суд решил. У молодой омички забрали 137 тысяч за мошенническую аферу с пенсионеркой
Прокуратура потребовала, чтобы похищенные злоумышленниками средства передали пожилой женщине.
29 февраля, 06:35

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