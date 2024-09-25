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Погиб ребенок

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2024
Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело
25 сентября, 10:21
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки
14 сентября, 11:38
Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня
2 августа, 14:26
Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка
2 августа, 06:04
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня
29 мая, 15:02
Причины устанавливаются. В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик
Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
13 мая, 09:38
2023
Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня
25 декабря 2023, 14:06
Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной
Уголовное дело на виновника страшного ДТП рассмотрит Кировский суд Омска.
2 февраля 2023, 13:24
2022
В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок
По факту пожара прокуратура организовала проверку.
3 декабря 2022, 05:49

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