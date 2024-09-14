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Погиб подросток

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2024
Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки
14 сентября, 11:38
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Прокуратура проследит за расследованием гибели 15-летней школьницы в Омске
25 июля, 14:07
2023
Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня
25 декабря 2023, 14:06
В Омске упавший с крыши дома подросток не работал на стройке, а принес еду рабочему
25 июля 2023, 06:51
Поиски тела погибшего продолжаются. В Иртыше утонул 16-летний омич
16 июня 2023, 05:10

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