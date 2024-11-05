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Последствия пожара

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
Октябрь
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Сентябрь
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Спасатели назвали причину пожара, унесшего жизни бабушки и внучки в Омской области
Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
25 сентября, 14:12
Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя
Сегодня в многоквартирном доме произошел пожар из-за неисправного обогревателя, жертвой стала пожилая омичка.
23 сентября, 12:05
Омские спасатели МЧС потушили пожар в доме-интернате
11 сентября, 11:49
Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня
10 сентября, 15:11
Август
В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии
7 августа, 12:11
Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск
Региональная прокуратура поставила на контроль проверку по факту смертельного ДТП в Тюкалинском районе, там дотла сгорели две фуры и одна легковушка.
2 августа, 15:56
Водители погибли. В Омской области столкнулись и сгорели дотла две фуры
Смертельное ДТП произошло на 466 километре трассы Тюмень-Омск, фуры вспыхнули после столкновения, оба водителя погибли на месте.
2 августа, 15:46
Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня
2 августа, 14:26
Июль
В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину
Жительница села в Омской области сообщила полицейским о поджоге автомобиля, оказалось, что пожар — дело рук ее мужа, который решил отомстить ей после ссоры.
29 июля, 13:48
Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня
26 июля, 14:03
Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Хоценко рассказал о выплатах омичам, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии
После крупного пожара на 19-й Линии Виталий Хоценко поручил организовать выплаты для всех пострадавших, зачисления должны прийти погорельцам до конца этой недели.
22 июля, 10:57
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поделился подробностями крупного пожара на 19-й Линии, по предварительной информации, воспламенение случилось после разгерметизации подземного газопровода.
20 июля, 13:58
Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО
Сегодня в частном секторе на улице 19-я Линия произошел крупный пожар, предварительной причиной стало воспламенение газовой трубы, сейчас на месте работают спасатели и следователи.
20 июля, 12:03
Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке
Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.
17 июля, 14:31

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