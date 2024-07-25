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Погибшие дети

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2024
Прокуратура проследит за расследованием гибели 15-летней школьницы в Омске
25 июля, 14:07
Причины устанавливаются. В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик
Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
13 мая, 09:38
2023
Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня
25 декабря 2023, 14:06
2022
«Лежат на диване, все черные». Мать погибших в Омске мальчиков рассказала о пожаре
Женщина якобы ненадолго отлучилась в магазин.
26 мая 2022, 08:14

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